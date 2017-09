Bright 2017: la notte dei ricercatori torna a Firenze

La notte del 29 settembre si accenderà della luce della ricerca. Con “Bright2017” anche la Toscana celebra la Notte dei ricercatori, iniziativa promossa dalla Commissione Europea in 300 città di 24 paesi, per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.

IL PROGRAMMA

Ore 15

CULTURA

Musei, esposizioni, riflessioni | Ingresso libero, non è richiesta la prenotazione.

In omaggio alla Notte dei Ricercatori, dalle 15 alle 17, il Museo di Storia Naturale (via La Pira, 4), il Museo Archeologico (piazza SS. Annunziata, 9b) e l’esposizione “Tesori inesplorati.

Le Biblioteche dell’Università di Firenze in mostra”, allestita presso la Biblioteca Medicea Laurenziana (Piazza San Lorenzo, 9), accoglieranno gratuitamente i visitatori.

Nello stesso orario sono previste prove di disegno presso l’Accademia delle Belle Arti (Aula Ghiberti, via Ricasoli, 66).

Sempre alle 15 nell’Aula magna dell’Università di Firenze (Piazza San Marco, 4) conferenza di Roger Hunter (responsabile del progetto Nasa per la prima missione in grado di trovare pianeti potenzialmente abitabili nella Via Lattea, al di fuori del nostro sistema solare ndr) dal titolo “Are We Alone? Nasa Kepler Mission Talk”.

Alle 17, presso l’Orto Botanico (Via La Pira), sarà inaugurata l’installazione di arte contemporanea “Earth. Due parole sul futuro”, creata da Ornella Ricca e Pietro Spagnoli.



Ore 17

CONOSCENZA

La scienza all'Orto Botanico | Ingresso libero, non è richiesta la prenotazione.

Al “Giardino dei Semplici” (ingresso da Via La Pira), dalle 17, ricercatori di tutte le discipline proporranno un fitto programma di miniconferenze, organizzate per temi chiave.

Si potrà scegliere da un palinsesto davvero molto vario: Viaggio ed evoluzione della conoscenza; Le vie della comunicazione; Territori digitali; Salute!; Curare l’ambiente; Le conseguenze della luce; Ateneo sostenibile.

Le conversazioni si svolgeranno in modo informale e ogni partecipante potrà porre i propri quesiti a docenti e ricercatori di UNIFI, LENS, CNR, INFN e AOU Meyer.

All’Orto Botanico OpenLab organizza, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN, "Vedere il visibile e l'invisibile", rassegna di attività divulgative originali e divertenti per un pubblico di tutte le età.

Per la durata della manifestazione saranno esposti i droni dei Dipartimenti UNIFI. Seguirà aperitivo con accompagnamento musicale a cura del Conservatorio “Luigi Cherubini”.

Ore 21

CREATIVITA', CONOSCENZA, CULTURA

Un acrobatico equilibrio | Ingresso libero su prenotazione (Le prenotazioni si apriranno il 18 settembre).

La manifestazione si chiude con lo spettacolo "Creatività, conoscenza, cultura. Un acrobatico equilibrio" (ore 21 - Teatro Verdi, via Ghibellina, 99). Intervengono il rettore Luigi Dei (voce recitante e autore), le Orchestre riunite del Sistema Toscano delle Istituzioni di Alta Formazione Musicale, dirette da Carlomoreno Volpini, e l’Orchestra dell’Università di Firenze, diretta da Gabriele Centorbi. Partecipano il Coro dell’Ateneo, l’Insieme vocale Orophonia e la Polifonica San Lorenzo sotto la direzione di Patrizio Paoli.

Musiche di Johann Strauss Jr., Carlos Gardel, Giuseppe Verdi/Nino Rota, Dimitrij Šostakovič, Georges Bizet, Georg Friedrich Haendel, Paul McCartney & John Lennon, Carl Orff, Dave Brubeck, Jacques Hoffenbach, Ludwig van Beethoven.

Arrangiamenti e trascrizioni a cura delle Classi di Composizione del Conservatorio “Cherubini”.

SOCIAL

L’hashtag della Notte dei Ricercatori è #brightunifi2017

La Notte dei Ricercatori a Prato

La “Notte dei ricercatori” si svolgerà anche presso il Polo universitario pratese: nel cortile del complesso di Piazza Ciardi, 25 sono in programma alcune miniconferenze su temi di ricerca. La serata si concluderà con una performance della compagnia teatrale universitaria “Binario di Scambio”.

Ingresso libero, non è richiesta la prenotazione.