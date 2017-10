Bricks in Florence, il festival dei mattoncini Lego arriva a Firenze

I mattoncini lego arrivano a Firenze in una grande esposizione. Appuntamento sabato 11 e domenica 12 novembre al Teatro Obihall con il Bircks in Florence, il festival dedicato ai mattoncini più amati del mondo che si svolgerà presso il teatro Obihall dalle ore 10.00 alle 19.00.

L'evento prevede una grande esposizione, tante attività creative, un imperdibile contest e il gioco libero. Il Festival è organizzato da ItLUG, un’associazione indipendente di appassionati LEGO® (AFOL – Adult Fans of LEGO) nata nel 1999 da un piccolo gruppo di amici accomunati dalla stessa passione e rimane tale sino a novembre 2010 quando si trasforma in Associazione Culturale di Promozione Sociale

ItLUG non fa parte e non è sponsorizzata da The LEGO Group ma è un’associazione indipendente, organizzata e sostenuta solamente dai propri soci. Allo stesso tempo ItLUG è comunque riconosciuta da The LEGO Group ed è rappresentata presso di loro dalla figura del LEGO Ambassador (ora LUG Ambassador) sin dall’agosto 2006.

Scopo di ItLUG è quello di promuovere la passione per le costruzioni LEGO favorendo lo scambio di notizie, idee, risorse e quant’altro possa essere attinente alla comune passione. Questo scopo si concretizza principalmente nelle seguenti attività: