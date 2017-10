Boxe per beneficenza in favore di Trisomia21

Due manifestazioni di pugilato olimpico al Palazzetto dell'Atletica Castello. Qui si sfideranno i migliori pugili del panorama fiorentino ed ci sarà anche la partecipazione di squadre di altre regioni. Le due giornate si articoleranno in una riunione di pugilato Sabato 7 Ottobre dalle ore 15,00 ed una Domenica 8 Ottobre dalle ore 16,00.



Gli allenatori delle due società responsabili, Mazzoni Cristiano (Sempre Avanti Firenze ) e Masi Massimo (Best Gloves) hanno dichiarato: "Ci auguriamo di dare vita a due grandi giornate di festa sportiva, durante la quale far combattere sul ring i pugili più quotati della scena fiorentina e dare un nostro contributo per una giusta causa. Vogliamo ringraziare i partner che hanno reso possibile questo evento, le squadre che hanno aderito e la Federazione Pugilistica con il Comitato Toscano, che con la sua collaborazione ha garantito la possibilità di tenere questa manifestazione diversa dalle classiche riunioni di pugilato, sperando di riuscire ad avere un buon risultato. L'incasso della manifestazione sarà devoluto all'Associazione Trisomia 21, che sarà nostra ospite per entrambe le giornate".