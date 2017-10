Boccaccesca, la 19esima edizione dedicata ai "fiori in cucina"

Dal 6 al 8 ottobre nella patria di Giovanni Boccaccio torna la manifestazione che celebra l’arte del buon vivere. Certaldo infatti ospiterà "Boccaccesca", che in questa 19ma edizione sarà dedicata ai fiori: tre giorni intensi durante i quali chef ed esperti sveleranno i mille segreti dei fiori in cucina.

Un viaggio che partendo dall’enogastronomia - regina della manifestazione- attraverserà il mondo dell'arte e dell'artigianato dando vita ad un ricco programma che accanto a degustazioni e cooking show propone un'imperdibile mostra mercato.

“L’uso dei fiori in cucina è antichissimo – spiega Claudia Palmieri, direttrice artistica della manifestazione - ma sono stati chef geniali e talentuosi che li hanno introdotti nel mondo della ristorazione contemporanea. Tra questi Ferran Adrià padre della cucina molecolare o ancora Michel Bras e Marc Veyrat che agli inizi del 1990 iniziarono a sperimentare piatti che proponevano fiori. Ecco allora che Boccaccesca, sempre alla ricerca del bello e del buono, non poteva trascurare i fiori eduli, entrati di diritto come pietanza e non solo come decorazione, nei piatti di tanti chef”

Su questa idea si snoderà un programma denso di appuntamenti ad ingresso libero, che coinvolgeranno sia il Borgo basso sia la meravigliosa Certaldo Alta, la parte medioevale della città. Nella tre giorni il Borgo Basso sarà protagonista con Boccaccesca Street Food un’area curata da Confesercenti Certaldo.

Nel Borgo Alto i fiori saranno ovunque e mentre gli espositori provenienti da molte regioni italiane presenteranno le loro eccellenze, grandi chef daranno vita a particolari cooking show e dimostrazioni di cucina.

"Percorso del Gusto"

Vera novità dell’edizione 2017: i visitatori potranno acquistare una speciale mappa della manifestazione e partire alla volta di una degustazione itinerante che porterà loro alla scoperta di alcune "chicche" (la mappa avrà un costo di 5,00 euro e darà la possibilità di effettuare 3 diverse degustazioni).

Spazio anche ai grandi vini con l’Enoteca di Boccaccesca che quest’anno omaggia la terra di Toscana (le degustazioni saranno possibili grazie ad un apposito calice creato per la manifestazione).

Non mancheranno poi incontri e momenti di approfondimento culturale tra questi, torna anche il Premio Boccaccesca che quest’anno verrà assegnato a Mario Cardinali, direttore e fondatore del Vernacoliere, simbolo di una toscanità ironica e dissacratrice.

Ma Boccaccesca pensa anche ai bambini: a loro è riservata un’area dedicata dove si svolgeranno animazioni e attività ricreative.

Programma

Venerdì 6 ottobre

Ragazzi in Pentola

ore 10.00 - Limonaia

1° concorso dedicato alle Scuole Medie. I ragazzi si cimenteranno ai fornelli per imparare una corretta alimentazione, divertendosi.

Tutors d’eccezione: Stefano Pinciaroli di Ps Ristorante, Cerreto Guidi Maria Probst e Cristian Santandrea de La Tenda Rossa, Cerbaia

Apertura Mercato

ore 11.00 - Borgo Alto

I banchi di Boccaccesca con i loro prodotti di eccellenza, scaturiti da una ricerca continua sul territorio toscano e fuori regione. L’Artigianato fa da cornice al cibo

Osteria di Boccaccesca

ore 11.00 - Palazzo Pretorio

Caldarroste a cura del Comitato Abitanti Certaldo Alto

Enoteca di Boccaccesca

ore 15.00 - Chiesa SS Tommaso e Prospero

Una degustazione di eccellenze toscane con uno sguardo a vini di altre regioni

L’Angolo dei Bambini

ore 15.00 - Lavatoi

Spazio dedicato ai bambini per disegnare la loro esperienza a Boccaccesca

La Madia di Boccaccesca

ore 16.00 - Limonaia

La miglior Pappa col Pomodoro - Concorso dedicato a Signore e Signori appassionati di cucina

La Biblioteca di Boccaccesca per bambini

ore 17.00 - Limonaia

Federighi Editore ci racconta e ci fa conoscere i Iibri importanti riadattati al pubblico più piccolo e coinvolgendo i bambini in laboratori e giochi

Un fiore nel piatto

ore 18.00 - Limonaia

Uno chef ci insegna come usare i fiori in cucina.

Tiziana Pieraccini - Vecchio Maneggio, San Gimignano

Conduce i cooking show Annamaria Tossani, giornalista e conduttrice

Tutti i laboratori ed i cooking show sono realizzati con la collaborazione dei ragazzi iscritti ai corsi di formazione obbligata di ASEV

Sabato 7 ottobre

Apertura Mercato

ore 11.00 - Borgo Alto

I banchi di Boccaccesca con i loro prodotti di eccellenza, scaturiti da una ricerca continua sul territorio toscano e fuori regione. L’Artigianato fa da cornice al cibo

Osteria di Boccaccesca

ore 11.00 - Palazzo Pretorio

Caldarroste a cura del Comitato Abitanti Certaldo Alto

Enoteca di Boccaccesca

ore 11.00 - Chiesa SS Tommaso e Prospero

Una degustazione di eccellenze toscane con uno sguardo a vini di altre regioni

Percorso del Gusto

ore 11.00 - Borgo Alto

Alla scoperta delle “chicche” di Boccaccesca

L’Angolo dei Bambini

ore 11.00 - Lavatoi

Spazio dedicato ai bambini per disegnare la loro esperienza a Boccaccesca

Un dolce fiore

ore 15.30 - Limonaia

Vetulio Bondi, dell’Associazione Gelatieri Artigiani Fiorentini prepara il gelato alla Rosa

Un fiore nel piatto

ore 17.00 - Limonaia

Uno chef ci insegna come usare i fiori in cucina.

Maurizio Corridori - La Bandita Ristorante Food Experience, Bettolle

Un fiore nel piatto

ore 18.00 - Limonaia

Uno chef ci insegna come usare i fiori in cucina.

Raffaella Cecchelli - La Tana de’ Brilli, Massa Marittima

Domenica 8 ottobre

Apertura Mercato

ore 10.00 - Borgo Alto

I banchi di Boccaccesca con i loro prodotti di eccellenza, scaturiti da una ricerca continua sul territorio toscano e fuori regione. L’Artigianato fa da cornice al cibo

Osteria di Boccaccesca

ore 10.00 - Palazzo Pretorio

Caldarroste a cura del Comitato Abitanti Certaldo Alto

Enoteca di Boccaccesca

ore 10.00 - Chiesa SS Tommaso e Prospero

Una degustazione di eccellenze toscane con uno sguardo a vini di altre regioni

L’Angolo dei Bambini

ore 10.00 - Lavatoi

Spazio dedicato ai bambini per disegnare la loro esperienza a Boccaccesca

Un fiore nel piatto

ore 12.00 - Limonaia

Uno chef ci insegna come usare i fiori in cucina.

Matteo Donati - Ristorante Donati, Castiglione della Pescaia

Un fiore nel piatto

ore 15.30 - Limonaia

Un grande pasticcere presenta cioccolata con fiori eduli.

Andrea Bianchini - The Food Factory, Fiesole

Premio Boccaccesca

ore 17.00 - Palazzo Pretorio

Il Premio verrà consegnato a Mario Cardinali ideatore e direttore del Vernacoliere

Un fiore nel piatto

ore 17.30 - Limonaia

Uno chef ci insegna come usare i fiori in cucina.

Emilio Signori - La Locanda La Luna, Tirli

Un fiore nel piatto

ore 18.30 - Limonaia

Uno chef ci insegna come usare i fiori in cucina.

Leonardo De Candia - La Lancia d’Oro, Arezzo