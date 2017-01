Spettacolo "Corri Saima, corri" al Tasso Hostel

Per l’occasione della seconda edizione di Black History Month Florence vi invitiamo a “CORRI SAMIA, CORRI !” è la trasposizione teatrale del romanzo “Non dirmi che hai paura” di Giuseppe Catozzella. Il libro narra la storia di Samia Yusuf Omar, un’atleta somala che gareggiò alle Olimpiadi di Pechino del 2008 e venne perseguitata nel suo paese per essere diventata il simbolo di liberazione delle donne musulmane. Le venne impedito di espatriare. Decise di effettuare “il viaggio dei migranti” e chiedere asilo in Europa. Morì naufraga in un barcone al largo di Lampedusa nel 2012.

È uno spettacolo di teatrodanza, dove recitazione, danza, video e musica si fondono in un unico linguaggio creando un’ atmosfera di forte impatto emotivo.Gli attori-danzatori sono 18, di cui 5 richiedenti-asilo provenienti da paesi africani.La regia è di Rodolfo Vezzosi, le coreo- grafie di Martina Belloni e Piero Lecce- se, i video di Filippo Belperio.