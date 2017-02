Black history month, al cinema La Compagnia una rassegna sulle migrazioni

Un focus sulle migrazioni contemporanee. Il cinema La Compagnia offre quattro opere che raccontano come gli individui scelgano di spostarsi, di cambiare vita, per fuggire dalla guerra o, semplicemente, per fare carriera. In occasione del Balck history month.

Il programma per il 15 febbraio

Ore 19:30

THE EXPATS: THE UNTOLD STORIES OF BLACK ITALIANS ABROAD (EPISODIO I) di Johanne Affricot

Una webserie documentaria che racconta le storie di creativi italiani espatriati in cerca di nuove opportunità. Immigrati di serie A oppure, appunto, ‘expats’, come nel linguaggio internazionale.

RESTLESS CITY di Andrew Dosunmu, 2011, durata: 90 min

Presente nella selezione ufficiale del Sundance 2011, il film porta gli spettatori dentro la vita di una giovane coppia di immigrati nella periferia di New York, dove la musica è passione e l’amore l’azzardo più grande.

Ore 21:30

THE EXPATS: THE UNTOLD STORIES OF BLACK ITALIANS ABROAD (EPISODIO III) di Johanne Affricot

MEDITERRANEA di Jonas Carpignano, 2015, durata: 107 min

Due amici attraversano il deserto e il mare per spostarsi dal Burkina Faso fino al sud Italia, inseguendo il sogno di una vita migliore. Arrivati a Rosarno scoprono che la realtà è ben diversa, e molto più dura, rispetto a quella raccontata su Facebook.