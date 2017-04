La Biennale Internazionale d’Antiquariato di Firenze

La Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze torna in città dopo il grande successo dell'ultima edizione durante la quale sono raddoppiate le presenze di pubblico ed incrementato il numero dei mercanti stranieri. La Mostra dell’arte e dell’Antiquariato si terrà nel Palazzo Corsini dal 23 settembre al primo ottobre 2017.

A partire da questa 30ma edizione potranno essere esposte opere realizzate entro il 1989. L’arco temporale viene così ampliato, partendo dall’antico sino al contemporaneo “storicizzato” per andare incontro alle esigenze di un collezionismo sempre più esigente e meno legato a etichette e datazioni.

La qualità e provenienza delle opere esposte saranno sottoposte al rigoroso giudizio di autorevoli storici e critici d’arte internazionali che, alla vigilia dell’inaugurazione della Biennale, esamineranno tutte le opere esposte negli stand di Palazzo Corsini.

Matteo Corvino, architetto veneziano e interior design di grandi eventi, è già al lavoro sugli allestimenti della Mostra e sulla regia del Gala Dinner, per impreziosire ancor di più le sale barocche della sede espositiva.

Le gallerie presenti nella 30ma edizione

800-900 ARTSTUDIO S.r.l.

ALTOMANI & SONS

ANTICHITA' VIA GANACETO

ANTICHITA' ALBERTO DI CASTRO

FRANCESCA ANTONACCI - DAMIANO LAPICCIRELLA FINE ART

PAOLO ANTONACCI ANTICHITA' S.r.l.

W. APOLLONI S.r.l.

GIOVANNI ASIOLI MARTINI ANTIQUARIO

BACARELLI ANTICHITA'

GUIDO BARTOLOZZI ANTICHITA'

CHARLES BEDDINGTON Ltd.

BOTTEGANTICA

BOTTICELLI ANTICHITA'

MAURIZIO BRANDI ANTIQUARIO

CAIATI

ROBERTO CAMPOBASSO

CANTORE GALLERIA ANTIQUARIA

MIRCO CATTAI FINEART&ANTIQUERUGS

ALESSANDRO CESATI

CHIALE FINE ART

LUCIANO COEN ARAZZI E TAPPETI ANTICHI

COLNAGHI

COPERCINI & GIUSEPPIN

COPETTI ANTIQUARI

CORTESI GALLERY

ALESSANDRA DI CASTRO

ENRICO GALLERIE D'ARTE

FONDANTICO di Tiziana Sassoli

ENRICO FRASCIONE

FRASCIONE ARTE

GALERIE MICHEL DESCOURS

GALERIE G. SARTI

GALLERIA DANIELA BALZARETTI

GALLERIA BERARDI

GALLERIA D'ARTE FREDIANO FARSETTI

GALLERIA GOMIERO

GALLERIA PREVITALI

GALLERIA SILVA

GALLERIA CARLO VIRGILIO & C.

GALLERIE D'ARTE BENUCCI

GALLO FINE ART S.r.l.

MICHELE GARGIULO ANTICHITA'

DARIO GHIO

GIACOMETTI OLD MASTERS PAINTINGS

IOTTI ANTICHITA'

MATTEO LAMPERTICO "ARTE ANTICA E MODERNA"

CESARE LAMPRONTI OLD MASTERS PAINTINGS

LONGARI ARTE MILANO

LULLO PAMPOULIDES

ENRICO LUMINA

FABIO MASSIMO MEGNA

MEHRINGER - BENAPPI

SANDRO MORELLI

MORETTI FINE ART

MAURIZIO NOBILE

ADOLFO E ALESSIO NOBILI DIPINTI ANTICHI

CARLO ORSI

ORSINI ARTE E LIBRI

WALTER PADOVANI

PALAZZO TORLO ANTIQUARIATO

A. PALLESI ART GALLERY

LA PINACOTECA

PIVA & C.

PORCINI

GIOVANNI PRATESI ANTIQUARIO

IL QUADRIFOGLIO

ENNIO E PIERO RICCARDI ANTICHITA'

ROBILANT+VOENA

SIMONE ROMANO E FIGLI

ROMIGIOLI ANTICHITA'

SALAMON & C.

SANTA TECLA S.r.l. di Tommaso Ferruda

SAVELLI - BOLOGNA

SCULTURA ITALIANA S.r.l. di Dario Mottola

SOCIETA' DI BELLE ARTI

SPERONE WESTWATER

TETTAMANTI ANTICHITA'

TOMASSO BROTHERS FINE ART

TORNABUONI ARTE

W&K - WIENERROITHER & KOHLBACHER