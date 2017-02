Quattro passi tra le stelle. Alla scoperta delle stelle alle Oblate

A partire dal 2 marzo, 4 incontri di astronomia, a cura della Società Astronomica Galileo Galilei. Un percorso adatto a tutti sull’astronomia di base, che porterà a curiosare nel Sistema Solare, fra le galassie fino a giungere ai confini dell’Universo, là dove nessuno è mai giunto.

Non mancherà anche un excursus sulle ultime scoperte fatte in ambito astrofisico, oltre che ad un focus sull’altra metà del cielo: le donne dell’Astronomia, ricordandone il grande contributo che hanno e continuano a dare in questo campo. Verranno così ripercorse le vicende umane e professionali di Ipazia di Alessandria, Sophie Brahe, Caroline Herschel per terminare con un personaggio di casa nostra, universalmente conosciuto come Margherita Hack.

IL PORGRAMMA COMPLETO