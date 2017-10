Benvenuto Rugiolino 2017 a Villa La Ferdinanda

Domenica 5 novembre torna l’ormai tradizionale appuntamento con l’open day di Villa La Ferdinanda, per la degustazione del primo vino dell’anno della Tenuta di Artimino. La villa medicea – riserva di caccia di Ferdinando I de’ Medici, oggi patrimonio Unesco - apre le sue porte ad amici, clienti, appassionati, professionisti e curiosi, per una giornata all’insegna del convivio e del buongusto.



Benvenuto Rugiolino quest’anno si arricchisce inoltre di un’area streetfood e di un mercatino con tanti prodotti a km0, grazie anche alla collaborazione con la Proloco di Carmignano: salumi, formaggi, miele e tante altre delizie da assaggiare o acquistare, ascoltando i racconti dei produttori presenti. La Tenuta di Artimino vuole così sottolineare ancora una volta il suo lato green e il suo stretto connubio con il territorio e con gli artigiani del gusto di zona, al fine di valorizzare le eccellenze di questo generoso angolo di Toscana. Non mancherà ovviamente il Rugiolino, vino beverino e ottimo compagno per le tavole autunnali, in degustazione libera presso le Cantine Granducali.



Durante la giornata (12:00 – 19:00) sono previste numerose attività per grandi e piccoli come corsi di cucina, visite guidate della Villa, un mini corso di degustazione con i vini della Tenuta. In più sarà possibile degustare tante prelibatezze locali e pranzare con le proposte dei vari stand presenti, assaggiando salumi di altissima qualità, piatti caldi, panini gourmet e tanto altro.



La mattina si segnala un altro appuntamento degno di nota: alle ore 10:30 il vino e la storia si incontrano. Infatti, presso il Museo Archeologico di Artimino è previsto un incontro dal titolo “Antiche degustazioni. Conversazioni al Museo”, con visita guidata al museo etrusco, approfondimenti sul vino nell’antichità e degustazione a seguire dei vini della Tenuta di Artimino.

