Beer Craft Arena all'Ippodomo del Visarno

Torna Beer Craft Arena, tre giorni dedicati alla birra artigianale, da venerdì 22 a domenica 24 settembre all’Ippodromo del Visarno a Firenze con ingresso libero.

I migliori birrifici italiani proporranno le loro birre, saranno presenti Birrificio Badalà, Birrificio degli Archi, Brùton, Crak, Hammer, Jungle Juice, No Tomorrow, L'Olmaia, Ritual Lab e Toccalmatto. Marchi ormai apprezzati anche all’estero da mercati esigenti come Stati Uniti, Giappone e Australia.

All’interno del Visarno anche un "Sour Corner" gestito da Diorama e Bere Buona Birra, una vasta selezione di street food, vintage market e dj set.

Ottima occasione per apprezzare prodotti di eccellenza ma anche per incontrare i maestri birrai come Marco Valeriani (Hammer), eletto Birraio dell’Anno 2016 dai cento giudici interpellati da Fermento Birra. Una mano che lavora di cesello e che dispensa pepite come la Wave Runner, un riferimento per chi ama il genere delle West Coast IPA, la Killer Queen (Double IPA), e ancora la kölsch Westfalia, interpretazione di uno stile tedesco molto amato dal birraio.

Tra gli eventi in programma, domenica 24 settembre alle ore 16,30 “Sour beer e vini naturali, domande e risposte”, incontro tra due mondi diversi, ma con caratteristiche simili, sia dal punto di vista organolettico, sia per il modo di produzione, i vini naturali e le sour beer. A guidarci è il SOCmellier Andrea Rubbi, attraverso tre assaggi guidati: Bayerischer Bahnhof Gose vs Albamar 2015, Berliner Weisse Cane di Guerra vs Ripa di SopraventoCastelvetro, Lambic Beerseel vs Dinavolo di Giulio Armani 2005 (20 euro, prenotazioni cell. 3208149498).

Beer Craft Arena è un’iniziativa promossa da Visarno Arena, Diorama, San Felice Srl e Fratini Srl.

Gettoni

Formula classica a gettoni, il cambio gettoni sarà disponibile alle casse dell’ippodromo, sulla sinistra subito dopo l’entrata, dove si ritireranno anche i bicchieri. I gettoni non sono rimborsabili.