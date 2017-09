BavieraFest all'Obihall

Dal 15 al 24 settembre nel giardino dell'Obihall si terrà il BavieraFest Firenze: manifestazione tipica bavarese tra musica, birra e cibo.

Sarà la scatenata band degli “Skupina Krokdili" ed inaugurare ed esibirsi per il Bavierefest Firenze 2017; è una delle orchestre di punta del Tour del Bavierafest con un repertorio di musica tipica bavarese, le migliori hit internazionali e un grande coinvolgimento del pubblico con show e animazioni varie.

Per gli appassionati tifosi “viola” mercoledì 20 settembre sarà montato un maxischermo per la per la partitissima “Juventus - Fiorentina".

Al BavieraFest i visitatori trovano un’atmosfera che richiama e ricalca uno dei padiglioni del famoso Oktoberfest di Monaco: i classici tendaggi di colore bianco azzurro della Baviera, panche e tavoli in legno, l’insuperabile cucina con stinco di maiale, gli imperdibili wurstel, il super wurstel gigante (il più grande della Germania con i suoi 44 cm di lunghezza), il famoso e ricercato “Brezel” (pane bavarese), le deliziose costine, il classico pollo arrosto, lo speciale prosciutto alla brace, i crauti e i dolci strudel e sacher, per finire con la Regina della festa gli spumeggianti boccali di birra Konig Ludwig, la birra del Re della Baviera; in alcuni giorni della programmazione (i fine settimana), una tipica e caratteristica orchestra si esibirà e intratterrà con allegre musiche bavaresi, prosit, divertenti gag e un forte coinvolgimento con il pubblico.

Il Programma

Venerdì 15 - sabato 16 - domenica 17 settembre

Orchestra bavarese "Skupina Krokodili"

Lunedì 18 - martedì 19

Musica bavarese

Mercoledì 20

Partita Juventus - Fiorentina priettata su maxischermo

Giovedì 21 - venerdì 22 - sabato 23 e domenica 24 settembre

Orchestra bavarese "Skupina Krokodili"