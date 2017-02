Boxe: ''Battaglia ad Empoli''

Eccellente evento il 3 Marzo ad Empoli presso il Palazzetto dello Sport in Via dello Stadio - Organizzato dalla ASD SEMPRE AVANTI FIRENZE. Ben 4 incontri professionistici di livello in programma e con sottoclou di incontri dilettantistici. Sulle 4 riprese nei welter il fiorentino di Giova Giorgetti si batterà contro Vargas di Perugia. Il lastrigiano Mazzoni Giacomo, al rientro dopo la sfida al Titolo d'Italia perso in un autentica battaglia, se la vedrà contro il Milanese Edoardo Del Vecchio sempre nei welter sulle 6 riprese. Rientro anche per il puncher di Ginestra Fiorentina Lepei Dragan nei supermedi per 6 riprese contro il lituano Raimonds Sniedze vittorioso nell'utlmo match sul campione Polacco Gargula. Infine sempre nei professionisti da Prato il superleggero Stefano Napolitano affronterà sulle 6 riprese il ligure Kalladi. Dalle ore 20,00 saranno di apertura 4 incontri dilettantistici in derby sul territorio. Serata da non perdere per i combattimenti avvincenti!