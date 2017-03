Barcelona & Freddie Mercury Tribute Night al Teatro del Borgo

Due ore di spettacolo, emozioni, energia, divertimento, per tornare a sognare con la musica immortale di Freddie Mercury e dei Queen. Emanuele Richiusa, leader della tribute band Great Queen Rats e fiorentino doc, è l'alter ego del grande Freddie Mercury. Dopo anni di amore per il pianoforte, Emanuele "Emafreddie" Richiusa, nel 2000 inizia uno studio sul personaggio di Freddie Mercury, sia come interprete vocale sia in qualità di frontman sul palco, studio che ancora oggi continua senza sosta con una cura dei dettagli quasi maniacale. Si unisce alla band dei GREAT QUEEN RATS, nel 2001, e da allora ha sempre dedicato la sua voce ed il suo impegno a portare avanti e far crescere il progetto, spinto dalla sua forte determinazione e dalla grande passione per la band inglese, con uno stile ed una fedeltà ampiamente apprezzata da pubblico e critica. Come diceva Freddie: "Tutto quello che fai, fallo con stile"! Prenotazione obbligatoria, via mail all'indirizzo prenotazioni@teatrodelborgo.it o inviando un sms al 338 3533674.