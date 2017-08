Barberino street food, due giorni tra Medioevo e buon cibo

Sabato 2 e domenica 3 settembre dalle 11 alle ore 23 una due giorni tra Medioevo e sapori del Mediterraneo con arancini, cannoli e calamari nel castello. Barberino Val d'Elsa diventa una piazza da gustare.

Il castello medievale di Barberino fa il pieno di cultura gastronomica e mette in campo un week end da assaporare per le vie e le piazze del borgo toscano. E' la prima edizione di "Barberino Street Food", il meglio del sud a tavola con le specialità siciliane, pugliesi miste a quelle toscane e la proposta di un menù che guarda anche alle ghiottonerie marinare.

Ci sarà spazio per i bambini con un'area gioco apposita, arricchita da momenti di animazione e postazioni di gonfiabili. Non mancheranno musica e intrattenimento per i visitatori di tutte le età.