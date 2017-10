Cioccolata in tutte le sue forme e atmosfere medievali, il mix che rende Barberino Cioc imperdibile. La kermesse in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre tra le vie e le piazze del castello valdelsano, promossa dal Comune di Barberino Val d’Elsa e organizzata da Colleventi, è una festa che inonda di profumi e prodotti artigianali ispirati alle migliori tradizioni cioccolatiere della Toscana con la partecipazione di numerosi stand di cioccolato e aperti al pubblico nel corso della due giorni dalle ore 10 alle ore 20.

Gli artigiani del pregiato prodotto saranno i protagonisti della manifestazione che permetterà di assaggiare cioccolatini, praline, tartufi, cioccolata calda e i diversi prodotti di qualità, ospiti d’onore del borgo medievale di Barberino Val d’Elsa che avvolge di magie del passato il viaggio del gusto al cacao. Ad arricchire la manifestazione un ricco programma di eventi, show cooking e animazione a tema affiancata da laboratori creativi destinati a coinvolgere adulti e bambini, nello stile fabbrica del cioccolato. Non mancheranno gonfiabili e truccabimbi per i piccoli appassionati di BarberinoCioc.

Tra gli eventi e le attrazioni che spiccano per originalità e capacità di coinvolgimento il concorso cui hanno aderito quattro classi della scuola primaria di Tavarnelle per l’elaborazione di manufatti artigianali dedicati ai maestri e alla fantasia cioccolatiera.

Sabato 21 alle ore 18.30 via Vittorio Veneto (terrazza panoramica) si anima di premi e riconoscimenti per i migliori artigiani/artisti del cioccolato attribuiti da una giuria di esperti guidata dai sindaci Giacomo Trentanovi e David Baroncelli. Gli elaborati realizzati dagli alunni delle classi 2A, 2B, 3A, 3B della primaria di Tavarnelle saranno esposti e valutati in base ai criteri di originalità, creatività, bellezza, attinenza al tema, abilità manuale.

La seconda giornata, domenica 22 alle ore 17, lascia il palcoscenico alle creazioni irresistibili del pasticcere Alvise Aiolo dell’Osteria Il Passignano che condurrà uno show cooking in pieno spirito dolciario con la dimostrazione di una ricetta buona, gustosa e replicabile a casa: i brownies al cacao.