Banchi, lavagna e pianoforte in Piazza della Repubblica  

Stamani arie della Carmen di George Bizet sono risuonate tra i caffè storici e i tanti turisti che affollano Piazza della Repubblica. Le hanno intonate una sessantina di studenti del Liceo Castelnuovo nella quarta ‘Incursione lirica urbana’ promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (nell’ambito degli eventi per i 25 anni di attività) in collaborazione con la compagnia Venti Lucenti e il patrocinio dei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Scandicci. Come nelle precedenti occasioni, nella piazza sono state collocate 60 sedie e banchi, una lavagna e un pianoforte a mezzacoda, un’aula all’aria aperta dove hanno preso posto gli allievi accompagnati dai loro insegnanti. Il presidente della compagnia Venti Lucenti Daniele Bacci ha illustrato l’opera e il maestro Andrea Sardi ha diretto il Soprano Sara Cervasio e il pianista Loris Di Leo in alcune arie celebri che sono state poi eseguite da tutti gli allievi.