Bambineide all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri

L'Osservatorio Astrofisico di Arcetri INAF & l' Associazione Astronomica Amici di Arcetri ONLUS in collaborazione con l'Associazione culturale La lepre pazza presentano "Arcetri e le sette Terre" Giochiamo con la scienza! Sabato 27 maggio 2017 Pomeriggio 14:00 - 20:00 Clownferenza Giochi e laboratori scientifici Serata 21:00 - 23:00 Clownferenza Osservazione delle costellazioni e dei pianeti al telescopio Ingresso, gratuito, all'Osservatorio di Arcetri, da via del Pian dei Giullari, 16 - Firenze. Prenotazione obbligatoria al numero 055 2752 244 - dal 18 al 25 maggio, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Turni di ingresso: 14:00, 16:00, 18:00, 21:00. (L'evento si terrà anche in caso di maltempo.)