Balletto, Cenerentola al Teatro Cantiere Florida

Vieni a scoprire CENERENTOLA, nuova produzione di KAOS Balletto di Firenze Liberamente tratto da CENERENTOLA di Charles Perrault con musiche originali di Sergej Prokof'ev e Gioacchino Rossini .6 MAGGIO 2017 ORE 21.00 .7 MAGGIO 2017 ORE 16.00 Teatro Cantiere Florida | Via Pisana 111r | Firenze (FI) IL NOSTRO VIDEO PROMO: https://vimeo.com/203510972 Benvenuti alla Cenerentola di KAOS Balletto di Firenze. Partendo dalla storia di Charles Perrault, sulla doppia partitura musicale di Gioacchino Rossini e Sergei Prokofiev, abbiamo cercato e creato una variante che desse alla favola una connotazione più "reale" e attuale. Volevamo estrarre da Cenerentola la sua smielata dolcezza e bellezza per mostrarne invece le difficoltà e renderla più umana. Cenerentola è una disabile le cui virtù e bellezza vanno scoperte con la pazienza e la caparbietà che solo un "principe" fuori dalle righe può avere. La matrigna diviene l'incarnazione dell'egoismo e le sue figlie delle arroganti estensioni di se stessa. Gli amici di Cenerentola sono dei poveri accattoni che chiedono come lei un aiuto che una società distratta rifiuta loro. La fata è il papà defunto che Cenerentola vedrà apparire in sogno e le darà la speranza e la forza per desiderare una vita felice. Ed è in questo sogno che Cenerentola vivrà una parte dello spettacolo: la festa, il primo incontro con il principe, il ballo. Al suo risveglio sarà ancora una disabile tra le grinfie della matrigna ma... il lieto fine avrà un sapore amaro... INFO E BIGLIETTI: .Per maggiori info: http://www.ballettodifirenze.it/eventi/2017/5/6/cenerentola-a-firenze-fi .Online su BOXOFFICE: http://www.boxofficetoscana.it/eventi/danza/4186-cenerentola-kaos-balletto#.WMEexhSz9rM