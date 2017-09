Bacco Artigiano, in arrivo l'edizione 2017

Da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre, a Rufina - Firenze si terrà 42° Edizione del Bacco Artigiano, la tradizionale festa del vino e delle eccellenze del territorio. L'amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio Chianti Rufina, organizza una nuova edizione ricca di soprese e novità.

Con la Festa del bacco artigiano si celebra il noto percorso del Carro Matto che, colmo dei fiaschi di vino rosso rubino del territorio, partiva alla voltà di Firenze. Una volta giunto in città il vino veniva portato prima in chiesa per essere benedetto e poi in Piazza della Signoria dove, assieme ai priori, si brindava alla salute del popolo fiorentino.

La festa che si svolge per il quarantaduesimo anno consecutivo rappresenta un'occasione per mantenere viva la tradizione e la cultura locale, ma è anche un modo per promuovere le nostre eccellenze eno-gastronomiche puntando sulla socialità, l'allegria e il divertimento che contraddistinguono la nostra comunità.

La festa comincia giovedì 28 settembre alle 17,30 in Villa Poggio Reale, contemporaneamente apriranno anche la maggior parte delle mostre d’arte disseminate tra il centro storico e la villa e gli stand gastronomici. Sempre giovedì partiranno i tanti eventi di intrattenimento previsti nel calendario delle manifestazioni.

Tra gli appuntamenti più importanti segnaliamo venerdì 29 settembre alle 18 l’inaugurazione della rinnovata piazza della frazione di Pomino, sabato 30 settembre alle 10,30 l’inaugurazione in piazza Fabiani dell’ecocompattatore, domenica 1 ottobre alle 10 da non perdere anche il taglio del nastro dei nuovi locali della Biblioteca Comunale “G.Montagni” e della nuova sala civica “Giuseppe Barbugli”.

Sempre domenica dalle 14,45 ci sarà la tradizionale sfilata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, Corteo Storico del Vino e del Contado di Rufina, la Banda Giuseppe Verdi di San Godenzo a guidare tutti, naturalmente, ci sarà il Carro Matto. La chiusura, come ogni anno, sarà con lo spettacolo Pirotecnico “Botti di Bacco”. Per il programa cmpleto consultare il sito ufficiale della manifestazione.