Babylon Improv Show al Florida

Sabato 1 aprile al Teatro Florida di Via Pisana a Firenze, arriva una tappa del Babylon Festival. Giunto alla sua terza edizione il Babylon Festival, rassegna internazionale di improvvisazione teatrale organizzata da Teatro a Molla, fa una tappa anche a Firenze. Sabato 1 aprile alle ore 21, al Teatro Florida , doppio spettacolo, con Tom Johnson, uno dei "nomi" americani di questo genere ed altri sei improvvisatori, tra i quali anche il regista cinematografico canadese Jean Philippe Pearson. Il primo spettacolo sarà "Quaderni di Famiglia" ( in lingua italiana ), una specie di saga familiare costruita sui ricordi familiari che gli spettatori scrivono su appositi quaderni , e che vedrà in scena Andrea Mitri, Gila Manetti e Alfredo Cavazzoni. Nel secondo Tom Johnson , Gila Manetti, Lea Landucci, Jean Philippe Pearson e Gregory Eve daranno vita a "TRUP" uno spettacolo ispirato al mondo del cinema che verrà improvvisato in lingua inglese. La tappa di Firenze di Babylon nasce dalla volontà di AttoUno nella persona di Lea Landucci, che la organizza con la collaborazione di Andrea Mitri e grazie alla disponibilità del Teatro Florida (nella persona del Direttore Artistico Gianluca Balestra) e del Piccolo Teatro Off Musical di Scandicci. Sponsor della manifestazione l'Osteria dell'Enoteca, il ristorante fiorentino di nuova apertura in Via Romana 70r. I biglietti costano 13 euro intero e 10 ridotto. La riduzione vale oltre che per i soci di AttoUno e Off Musical anche per under 25 over 65 e studenti di istituti per stranieri. Per prenotare mandare una mail a firenzelongform@gmail.com o chiamare il 3290176562