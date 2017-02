"B&B Day", una notte gratis nei b&b italiani

Il primo week end di marzo tantissimi B&B italiani offriranno gratis una notte a chi ne prenoterà almeno un'altra: questo è il B&B Day. Il classico "prendi 2, paghi 1".

"Se prenoti il 4 e il 5 marzo: il 4 è GRATIS paghi solo il 5 marzo

Se prenoti il 3 e il 4 marzo: il 4 è GRATIS paghi solo il 3 marzo

Se prenoti il 3, il 4 e il 5 marzo: il 4 è GRATIS paghi solo il 3 marzo e il 5 marzo".

Scoprite tutti i b&b d'Italia che aderiscono all'iniziativa. Sito web

I b&b in Toscana

B&B La Locanda di Via della Ralla - Chiesina Uzzanese (PI)

Disponibilità: 4 posti in 2 camere da letto

Indirizzo:

http://www.bbday.it/it/bbday/toscana/la-locanda-di-via-della-ralla-chiesina-uzzanese/22936

Prezzo:​ 100 Euro invece di 200 per 2 notti - da venerdì 3 a domenica 5 marzo

Aeroporto più vicino:​ Firenze

Grande città più vicina:​ Firenze

Da vedere:​ Pistoia - Città della Cultura 2017 - Pisa, Firenze - Zoo di Pistoia

Da assaggiare:​ Alla Locanda di Via della Ralla - Cucina Casalinga con interferenze Siculo-Toscane

B&B Le Logge di sopra - Asciano

Disponibilità:​ 10 posti

Indirizzo:​ http://www.bbday.it/it/bbday/toscana/bed-breakfast-le-logge-di-sopra-asciano/650

Prezzo:​ 79 Euro invece di 158 per 2 notti - da venerdì 3 a domenica 5 marzo

Aeroporto più vicino:​ Firenze

Grande città più vicina:​ Siena

Da vedere:​ Terme di Asciano con impianti convenzionati

Da assaggiare:​ i piatti tipici cucinati nelle Trattorie caratteristiche vicine al B&B

B&B Profumo d’Estate - Agliana

Disponibilità: 1 camera doppia

Indirizzo:​ http://www.bbday.it/it/bbday/toscana/bb-profumo-destate-agliana/44441

Prezzo:​ 45 Euro invece di 90 per 2 notti - da venerdì 3 a domenica 5 marzo

Aeroporto più vicino:​ Firenze

Grande città più vicina:​ Prato, Pistoia e Firenze

Da vedere:​ Prato, Pistoia e Firenze

Da assaggiare:​ i piatti di trattorie e ristoranti tipici a pochi minuti dal B&B

Locanda del Viandante - Anghiari

Disponibilità:​ 3 camere con salotto e angolo cottura

Indirizzo: ​http://www.bbday.it/it/bbday/toscana/locanda-del-viandante-anghiari/15838

Prezzo:​ 80 Euro invece di 160 per 2 notti - da venerdì 3 a domenica 5 marzo

Aeroporto più vicino:​ Firenze

Grande città più vicina:​ Arezzo

Da vedere:​ Il Bellissimo borgo di Anghiari, uno dei borghi più belli d'Italia; escursioni a piedi

o in bici nel Parco dei Monti Rognosi

Da assaggiare:​ Ad Anghiari e Caprese Michelangelo l'offerta di ristoranti che offrono la

cucina tipica toscana è molto ampia.

B&B Il Poderino - Dicomano

Disponibilità:​ 1 doppia, 1 matrimoniale

Indirizzo: ​http://www.bbday.it/it/bbday/toscana/beb-il-poderino-dicomano/38651

Prezzo:​ 55 Euro invece di 110 per 2 notti - da venerdì 3 a domenica 5 marzo

Aeroporto più vicino:​ Firenze

Grande città più vicina:​ Firenze 30Km

Da vedere:​ Lago di Onda 3 Km

Da assaggiare:​ Cene toscane a partire da 18 Euro a persona

B&B Il Tempo del Vento - Tresana

Disponibilità:

Ven 3: 3 camere libere, 10 posti letto

Sab 4: camera brezza libera, è una camera matrimoniale

Dom 5: camera brezza libera, è una camera matrimoniale

Indirizzo: ​http://www.bbday.it/it/bbday/toscana/beb-il-poderino-dicomano/38651

Prezzo:​ 65 Euro invece di 130 per 2 notti - da venerdì 3 a domenica 5 marzo

Aeroporto più vicino:​ Pisa, Genova

Grande città più vicina:​ La Spezia

Da vedere:​ Cinque Terre, Portovenere, Lerici, Isola della Palmaria.

Escursioni a piedi o in biciclette a pedalata assistita in Lunigiana

Da assaggiare:​ In Lunigiana si mangia bene ovunque