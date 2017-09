Asta di borse per File - 4a edizione

Giunta alla sua 4a edizione, “Un’asta di borse per FILE” è l’iniziativa privata di raccolta fondi organizzata in favore di FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus - che prevede una cena placée accompagnata ad un’asta di borse.

Questa nuova edizione sarà ospitata il 18 settembre in Palazzo Gondi a Firenze. L'asta sarà rivolta non solo al tradizionale pubblico femminile ma anche ai loro gentleman i quali potranno aggiudicarsi delle bellissime borse da uomo ma soprattutto avere l'opportunità di fare un regalo alla propria dama all’insegna della solidarietà, contribuendo a sostenere la nostra causa.



Molte case di moda, boutique del territorio e privati doneranno per l’occasione borse delle ultime collezioni e splendidi pezzi vintage che andranno a costituire i lotti dell’asta.



Grazie all’ultima edizione dell’evento, alla quale hanno partecipato circa 200 signore, è stato possibile raccogliere oltre 25mila euro a sostegno del servizio di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie offerto da FILE sul territorio di Firenze.



FILE da ben 15 anni offre sul territorio un servizio di cure palliative gratuito dedicato a prendersi cura dei malati gravi, accompagnando anche le famiglie sia durante il percorso di malattia che nella successiva fase di elaborazione del lutto.