Asta benefica a base di cocktail per Oxfam la vigilia di Natale

Drink&Think con la collaborazione di Shaker Club presenta: l'evento natalizio dell'anno è al Combo e si chiama Drink & Think. Il palco si infiammerà per la vigilia ospitando una selezione di alcuni tra i migliori bartenders in città, che si sfideranno a colpi di beneficenza. Avete capito bene: dopo ogni "esibizione" i cocktails saranno messi all'asta e l'intero ricavato verrà devoluto ad Oxfam, in favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia.

Ad infiammare il dancefloor due tra i migliori talenti della scena fiorentina (Nik Gonnella - Cante) oltre alla formazione al completo Drink & Think. Come dire, gli ingredienti per una serata speciale ci sono tutti: mancate solo voi. - 22:30 E.P. + IELO Dj set (Drink & Think) - 00:00 Asta Di cocktails Drink & Think per Oxfam: battitore d'asta special guest Enrico Mocenni (Fabrizio Frigo and The Freezers) - 01:00 Nik Gonnella e Cante b2b dj set INGRESSO LIBERO

Per info e iscrizioni scrivere: - Facebook DRINK&THINK è un'organizzazione di eventi con l'obbiettivo di promuovere e incoraggiare un alto livello di competenza a beneficio dell'industria Bar. Oxfam: Con oltre 70 anni di esperienza alle spalle, Oxfam è leader mondiale nei progetti di sviluppo in ambito rurale e nel portare acqua e servizi igienico sanitari nelle emergenze. 17 organizzazioni, 10.000 operatori e 50.000 volontari che lavorano a fianco delle comunità per garantire risorse e diritti e promuovono campagne di opinione per introdurre regole più giuste che tutelino i più poveri e vulnerabili: questa è Oxfam. "Con la tua partecipazione sosterrai il lavoro di Oxfam a favore delle vittime colpite dal terremoto in Centro Italia. L'intervento di Oxfam si focalizza sull'assistenza psicologica comunitaria alle vittime, attraverso il sostegno e la collaborazione con il partner GUS - Gruppo Umana Solidarietà "Guido Puletti".