"Assassinate la zitella" al Teatro del Borgo

Il Teatro del Borgo è lieto di invitarvi al secondo appuntamento della rassegna di commedia brillante "I Venerdì del Borgo". Il 27 Gennaio 2017 alle ore 21.00 la compagnia teatrale "Idee in Movimento" presenta "Assassinate la zitella", una commedia divertente, un po' gialla e un po' noir, di Gian Carlo Pardini. Regia di Gabriella Del Bianco. Siamo in America alla fine degli anni '50. La ricchissima e anziana zia Sara è venuta a mancare e le sue adorate nipoti sono state invitate nella villa della defunta per la lettura del testamento. Niente di più gradito per le tre avide nipoti Jessica, Gloria e Rita Smith che, accompagnate dai loro mariti, aspettano impazienti l'arrivo del Notaio Lindon per sapere quale fetta dell'eredità potranno ottenere! Ma la zia Sara ha giocato loro un ultimo sorprendente scherzetto… Divertimento e risate assicurati, tra gag e colpi di scena ma... attenzione! Perché la parola d'ordine sarà: ASSASSINATE LA ZITELLA!! Prenotazione consigliata. Prenota inviando una e-mail a prenotazioni@teatrodelborgo.it o un sms al 338 3533674 o 320 0371496

