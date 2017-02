Arte donna: la mostra in onore delle donne

In occasione della "Giornata Internazionale della Donna", la Galleria360 organizza una mostra d'arte contemporanea dal titolo "Arte Donna", volta a celebrare il binomio Donna ed Arte.

L'Inaugurazione avrà luogo mercoledì 8 marzo 2017, alle ore 19.00, in via il Prato 11r, Firenze. Durante la serata inoltre sarà offerto un cocktail di benvenuto mentre musicisti jazz suoneranno dal vivo, animando la serata e creando un felice connubio tra Arte e Musica. Equiparata ad un essere angelico, simbolo del lato sentimentale dell'esistenza, la figura femminile nel corso dei secoli è stata eletta da numerosi artisti a Musa ispiratrice o a soggetto prediletto.

Molti sono i pittori, poeti e scrittori che hanno cercato di carpire l'essenza della bellezza femminile, di rappresentarne la natura caleidoscopica e di cogliere le delicate sfumature dei diversi stati d'animo. Ma la donna non è più solo "modello di bellezza" o musa ispiratrice, ha rivendicato con tenacia un ruolo da protagonista. Forti, coraggiose e spesso contro corrente, gli ultimi anni hanno visto le donne imporsi e conquistare i riflettori in ogni campo. Una rivoluzione al femminile di cui sicuramente è stata complice una rinnovata consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità e capacità. Sebbene sia difficile dire se davvero questo sarà il secolo di quel sorpasso raccontato dal giornalista e scrittore Aldo Cazzullo nel suo recente libro "Le donne erediteranno la terra", la donna del ventunesimo secolo è riuscita ad infrangere la cortina di diffidenza maschile, conquistando anche nell'arte il proprio spazio di estrinsecazione. Con la mostra "Arte Donna" la Galleria360 si addentra quindi in questo spazio di estrinsecazione privilegiato ponendo una lente d'ingrandimento sul genere femminile.

Una esposizione nella quale si intrecciano i fili di narrazioni diverse che vanno dall'intimo all'universale; frammenti di racconti capaci di far irrompere nell'arte lo spessore e la complessità della vita, da un punto di osservazione privilegiato: quello della donna. Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri