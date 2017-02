Arriva a Firenze la 13esima edizione di Artour-O il Must

Dal 14 al 20 marzo torna a Firenze Artour-O il Must per la XIIIesima edizione. Sette giorni di arte, design, fashion, food, focus, musica e attenzione ai bambini.

Per questa edizione sono stati aggiunti altri luoghi per l'esposizione delle opere d'arte Insieme all’Accademia delle Arti del Disegno, che vanta Michelangelo come primo Accademico, Villa Le Rondini in via Bolognese Vecchia, l’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella e Fani Gioielli in via Tornabuoni, presenze consolidate dalle scorse edizioni, si aggiungono altre sedi prestigiose: il Convento di Ognissanti, dove è possibile ammirare il Cenacolo del Ghirlandaio e il chiostro monumentale, l’Ippodromo del Visarno, oltre all’Azienda Asp Firenze Montedomini che sta per compiere 600 anni, l’Accademia d’Arte AD’A di via Pandolfini, Lumen Light Designers e la farmacia San Giorgio.

IL PROGRAMMA COMPLETO

L’evento si articola come ogni anno in diverse sezioni e in diversi spazi e luoghi della città, con l’obiettivo di sottolineare come l’arte contemporanea affondi le proprie radici nell’illustre passato del nostro Paese. La particolare attenzione del progetto di ARTOUR-O il MUST alla Committenza odierna discende da questo pensiero, sottolineando il rapporto tra arte, istituzioni e imprese. La storia dell’arte e dell’architettura sono “strumenti” assolutamente straordinari di comunicazione, a maggior ragione quando entrano in dialogo con l’arte contemporanea, il design e sound design, la musica, la moda e l’alimentazione. Un fitto programma che verrà svelato a breve.

I luoghi

Accademia delle Arti del Disegno, Accademia d’Arte AD’A, Archivio Luciano Caruso, Convento di Ognissanti - il Cenacolo e il Chiostro, Consolato Francese, Fani Gioielli, Farmacia San Giorgio, Ippodromo del Visarno San Felice, Istituto Prosperius, Loggia del Bigallo, Lumen Light Designers, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, Paolo Penko, Azienda Asp Firenze Montedomini e Museo Pinocchio, Venerabile Arciconfraternita della Misericordia, Villa la Vedetta e Villa Le Rondini.

Il Percorso di ARTOUR-O è scandito oltre che dalle opere e dalle installazioni, dal fil rouge degli abiti dei Eleonora Lastrucci.

Informazioni Utili

L’accesso ad ARTOUR-O il MUST è gratuito. La partecipazione ai focus è destinata ai Protagonisti che si vogliono iscrivere a parlare, fino ad esaurimento posti. Le cene conviviali a Villa le Rondini il 15, 18 e 19 Marzo sono su prenotazione (T.+39 055 400081 – mailbox@villalerondini.it ).