Art in Florence alla Galleria360

"Tutto qui spira grandezza, gusto, umanità, purezza, e bellezza, nel più alto grado. Credo che sarei più felice qui con voi, che in qualsiasi altro luogo. Ciò è il massimo elogio che io possa fare a questa città." (Klemens von Metternich) Firenze da sempre è una delle città d'arte per eccellenza, con i suoi inestimabili gioielli artistici, con i suoi luoghi e vicoli storici che sembrano custodire gelosamente momenti di un glorioso passato. Una eredità storico-artistica notevole, che se da una parte è sicuramente motivo d'orgoglio, dall'altra può costituire anche un pesante fardello nella promozione e sviluppo di nuove tendenze ed espressioni artistiche. Dunque, cosa comporta realmente confrontarsi con il nostro passato storico per un artista contemporaneo? In una singolare sinergia tra arte contemporanea e storia, l'Art Director Angela Fagu e l'Architetto Riccardo Piagentini, hanno selezionato artisti da tutto il mondo, al fine di proporre nuove occasioni di riflessione e di stimolante confronto e, di riportare l'arte e la meditazione estetica nel loro luogo d'origine, nel cuore pulsante dell'espressione artistica: ovvero Firenze. "ART in Florence" è una rassegna artistica che promuove il plurilinguismo dell'arte attuale, mostrando l'importanza di adottare uno sguardo libero e diacronico sull'arte, in una prospettiva sempre dinamica ma rispettosa delle vicende storiche. Infatti, attraverso l'ecclettismo ed il talento di artisti internazionali la mostra intesse uno stimolante dialogo tra passato e presente, tentando un'audace sintesi degli opposti: Firenze ed Arte contemporanea.



L'Inaugurazione avrà luogo Venerdì 10 Febbraio 2017, alle ore 19.00, in via il Prato 11r, Firenze. Durante la serata inoltre sarà offerto un cocktail di benvenuto mentre musicisti jazz suoneranno dal vivo, animando la serata e creando un felice connubio tra Arte e Musica. La mostra sarà inoltre visitabile fino al 4 Marzo 2017 nell'orario di apertura della galleria. Virginia Bazzechi Ganucci CancellieriMostra collettiva "Art in Florence" Organizzatori: Arch. Riccardo Piagentini, Art Director Angela Fagu Inaugurazione Mostra: Venerdì 10 Febbraio 2017 ore 19:00 Durata Mostra: 10 Febbraio - 4 Marzo 2017 Luogo: Galleria360 Via il Prato 11r Firenze Sito web: www.galleria360.it Email: info@galleria360.it Tel. +39 0552399570 Orario apertura: da Martedì a Sabato compresi dalle 10:00 -13:00 e dalle 15.00-19.00; Lunedì dalle 15:00 alle 19:00 Ingresso libero