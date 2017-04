Arezzo Wave contest in Toscana

Doppio appuntamento in Toscana con le selezioni regionali valide per la partecipazione alla nuova edizione del concorso Arezzo Wave Love Festival 2017, il primo concorso live in Italia sia per capillarità, sia per numero di band iscritte (1496 la cifra record raggiunta dal contest). A partire dalle ore 22.00 e ingresso gratuito presso il Caffè Letterario Le Murate (Piazza Le Murate) di Firenze le band in gara si contenderanno un posto sul prestigioso palco della finalissima di Milano (il prossimo 23 e 24 giugno). Di seguito il calendario degli eventi: - mercoledì 12: /handlogic, Audiotape, Venere Urbana e Blue Parrot Fishes - venerdì 14: Better Place, Addio Proust, Il reparto psichiatrico e Luci di Wood Info e dettagli su www.arezzowave.com