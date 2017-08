Archichefnight 2017, a Firenze la quarta e ultima tappa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Il 12 settembre si tiene a Firenze la quarta e ultima tappa italiana di Archichef Night 2017, la cena evento organizzata da TOWANT in Italia e all’estero, che mette dietro ai fornelli cinque noti studi di architettura e incrocia la creatività e l’estro culinario con la progettazione. Gli studi fiorentini André Benaim | Studio di Architettura, BBA-Architetti & Partners, GLA-Genius Loci Architettura, PLS Design e Q-Bic si cimentano in cucina con l’aiuto dell’executive chef stellato Peter Brunel presso il ristorante Caffè dell’Oro. Come di consueto ogni architetto è chiamato a selezionare la propria ricetta preferita o quella in grado di descrivere al meglio i tratti salienti del suo lavoro. Inoltre si occupa di scegliere i singoli ingredienti, di ideare l’impiattamento e di raccontare agli ospiti in sala il piatto scelto e la sua preparazione. In questo modo i partecipanti possono votare la migliore performance culinaria della serata. Nei prossimi mesi i vincitori dei quattro appuntamenti italiani - Milano, Roma, Treviso, Firenze - si sfideranno in un contest nazionale che si terrà a Milano per eleggere lo studio vincitore di ArchichefNight Italia 2017. Partner di questa ultima tappa fiorentina sono importanti aziende di design quali Ceramica Sant'Agostino, Dornbracht, Essequattro + Nero3, Kaldewei, Mafi, Moroso, Panzeri, Rubelli, Silent Gliss, Tubes. Archichef Night è ideata e organizzata da TOWANT, agenzia dedicata all'organizzazione di eventi di architettura in Italia e all’estero. In autunno si sposterà a Copenhagen e Londra, il 3 e 25 ottobre, infine ad Amsterdam. TOWANT collabora con alcuni dei più importanti brand del design italiano e internazionale. Oltre a ArchichefNight, tra gli eventi organizzati in questi anni vi sono i famosi ArchitectsParty, DesignSail, giro in barca a vela con architetti e aziende del settore e DesignLeague, torneo di calcio balilla del design italiano che in occasione del Salone del Mobile ha avuto luogo presso Casa Milan. Il prossimo appuntamento è con DJ Arch, martedì 19 settembre a Milano, in questa occasione l'architetto si esibisce per una sera come dj negli showroom di design. ArchichefNight 2017|FIRENZE - cinque architetti chef per una sera 12 settembre 2017 ore 20.30 | Caffè dell’Oro | Lungarno degli Acciaiuoli 2P | Firenze Il costo è di 70€. La partecipazione alla serata è su prenotazione fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni e prenotazioni: staff@towant.it - 0571/1614943

