Florence Biennale, premio alla carriera Arata Isozaki

Giovedì 12 ottobre, alla Florence Biennale l'architetto giapponese Arata Isozaki parteciperà alla manifestazione d'arte per ricevere il premio Lorenzo il Magnifico alla carriera.

Nato nel 1931 in Giappone, Arata Isozaki è uno dei massimi esponenti dell'avanguardia giapponese del 20esimo secolo. Nelle sue realizzazioni sono evidenti numerosi riferimenti ad architetti della ''prima età moderna'' (Ledoux) o dei primi anni del 20esimo secolo (Le Corbusier). Molto attivo in Italia, si ricordano il progetto del 1998 per la nuova uscita degli Uffizi a Firenze, il progetto CityLife (riqualificazione Fiera urbana) a Milano, la stazione centrale di Bologna realizzata con Andrea Maffei, il Palahockey olimpico a Torino

Tra le sue realizzazioni: la Fukuoka mutual bank (1969-71); i musei di Gumma e di Kitakyushu (1970-74); il municipio di Kamioka (1976-78); il centro civico di Tsukuba (1979-83); il Museum of contemporary art di Los Angeles (1983-86); l'Art tower di Mito (1986-90). Il palazzo dello sport Sant Jordi a Barcellona (1990), costruito in occasione delle Olimpiadi del 1992