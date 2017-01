"Gli appiccicaticci in de niù scio" all'Officina Giovani

Gli Appiccicaticci ci delizieranno con una serata dedicata all'improvvisazione teatrale in tutte le sue forme. Partiremo insieme per una formidabile avventura comica toccando l'universo cinematografico, teatrale e musicale dove anche il pubblico sarà coinvolto e diventerà protagonista! Una serata assolutamente da non perdere! Officina Ridens è a INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento dei posti disponibili. E' fortemente consigliata la PRENOTAZIONE chiamando al 0574/1836753 o scrivendo a staff@officinagiovani.it

