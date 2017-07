Aperture straordinarie del Castello di Barberino di Mugello

L’antica villa-castello che domina dall’alto il capoluogo barberinese sarà il privilegiato teatro per la 1a edizione di “D’Estate al Castello”, l’iniziativa realizzata grazie al contributo del Comune di Barberino e della Città Metropolitana di Firenze, e promossa dalla Pro Loco per Barberino, con la consulenza artistica di Catalyst e la collaborazione della proprietà del Castello.

Da sabato 27 luglio fino a metà Settembre, saranno cinque le giornate di iniziative, tra musica, mostre fotografiche, teatro e convegni. Eventi che diventeranno un’occasione unica per scoprire gli ambienti interni, il suggestivo parco e lo splendido giardino all’italiana che caratterizzano il Castello.

Il primo appuntamento sarà quindi Sabato 29 Luglio, con una giornata tutta dedicata ai festeggiamenti per i 20 anni della Pro Loco di Barberino di Mugello. Il Castello aprirà alle 16.30 e la Pro Loco presenterà la speciale mostra fotografica “Barberino e la festa”, che racconta attraverso una selezione di immagini di feste tradizionali, politiche ed eventi sportivi, gli ultimi decenni di storia del paese.

Alle 17 partirà una visita guidata per scoprire il Castello, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Barberino di Mugello. A seguire si svolgerà quindi la Conferenza di presentazione della rassegna “D’Estate al Castello” che anticiperà la tavola rotonda organizzata dalle Pro Loco area Mugello, dal titolo “Pro Loco ed Amministrazioni Pubbliche: confronto ed intesa per la tutela e la promozione del territorio”.

Dalle 18 l’apertura dell’Open Bar e via alla musica con uno speciale Dj-set che accompagnerà il brindisi per i 20 anni della Pro Loco di Barberino. Gli altri appuntamenti per la rassegna estiva al Castello di Barberino saranno Domenica 6 Agosto con la musica dal vivo degli “Elegant Trio” e lo spettacolo teatrale di Enrico Messina, “Orlando, furiosamente rotolando.

Venerdì 25 agosto il castello ospiterà la musica dei “Camillocromo” con il concert-spettacolo “Musica per Ciarlatani, Ballerine & Tabarin”, mentre domenica 17 Settembre ci sarà una giornata interamente dedicata a bambini e alle famiglie con lo spettacolo “Le Scacciapaure”, allestito da Catalyst e l’Orchestra Sinfonica Giovanile Cupiditas, formata da giovanissimi musicisti, della Scuola di Musica di Fiesole e del Conservatorio Cherubini di Firenze. L’ultimo evento dell’Estate barberinese al Castello sarà quindi un convegno dedicato alle dimore storiche del Mugello, un patrimonio rilevante che è necessario valorizzare ancora di più, ai fini turistici e culturali. Del resto “D’Estate al Castello” ha proprio questa finalità: offrire a residenti e turisti eventi di qualità, in un ambiente di grande valore storico e architettonico, solo di recente reso nuovamente fruibile al pubblico.