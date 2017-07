Apertura al pubblico del Baluardo di San Giorgio

Continuano le visite dalle torri e dalle mura fiorentine organizzate dal Comune di Firenze e l’Associazione MUS.E: appuntamento con tre visite allo scenografico Baluardo di San Giorgio, che si terranno il 12 agosto (h17-20) , il 9 settembre (h16-19) e infine il 7 ottobre (h15-18).

Il Baluardo di San Giorgio venne costruito intorno al 1552 per volere di Cosimo I su disegno di Giuliano di Baccio d’Agnolo nell’ambito di un massiccio potenziamento militare della città. Di forma trapeizodale, venne addossato alle trecentesche mura medievali e fu probabilmente realizzato qualche decennio prima in terra battuta da Michelangelo Buonarroti in occasione dell’assedio di Firenze da parte delle truppe imperiali nel 1529-1530. Attualmente è in uso alla Compagnia Balestrieri Fiorentini.

Le visite guidate avranno luogo ogni 60 minuti e sono aperte anche ai bambini dagli 8 anni in su. Il costo è di 4€ a persona e gratuito per i minori di 18 anni. Si consiglia di verificare la disponibilità e prenotare la visita sul sito ufficiale dell'Associazione MUS.E.