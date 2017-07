Vinili e libri alla spiaggetta sull'Arno

Amanti della lettura e appassionati di 33 e 45 giri a raccolta domani, martedì 18 luglio, da Easy Living, lo spazio estivo distribuito tra la terrazza verde di piazza Poggi e la spiaggia sull’Arno sotto il Lungarno Serristori. Doppio appuntamento al Chiosco in ferro sulla terrazza con vista sul fiume.

Torna domani – dalle ore 18.30 - anche La Città dei Lettori, iniziativa che tocca vari luoghi di Firenze portando con sé un carico di un centinaio di libri a sera, in omaggio a chi vorrà partecipare alla community di lettori, che si estende anche online su www.lacittadeilettori.it. Organizzata dall’associazione Wimbledon, La Città dei Lettori nasce con la volontà di condividere il piacere della lettura, con una serie di appuntamenti destinati a punteggiare l’intero cartellone estivo. Tra i titoli tra cui scegliere grandi classici del passato e campioni di incassi del presente, ma anche copertine meno conosciute di cui parlare durante i successivi appuntamenti.

A partire dalle 19 sale in consolle Edward AM, per la rassegna Vynil Vectors a cura di Enzo Calzino, che ogni settimana porta al Chiosco collezionisti, dj, speaker radiofonici e appassionati del vinile. Il djset di martedì prossimo si intitola “Positive Disco Vibes” e promette di trasmettere vibrazioni positive dall’orario aperitivo in poi. Cresciuto nella scena partenopea e influenzato dalle sonorità più classiche dell'house music, Eduardo Amorosi aka Edward AM propone un mix di rivisitazioni old school e sonorità contemporanee, a partire dal funky, alla deep house più fresca e incalzante fino a ritmiche più sostenute ed eclettiche.