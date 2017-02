Aperitivo gratis in Piazza Santo Spirito: vino e fritto a volontà

Dopo tre giorni in movimento per le vie fiorentine l'ape rossa del Chianti, il veicolo che il Consorzio ha scelto come simbolo per promuovere l'anteprima 'Chianti Lovers' 2017 in programma domenica 12 febbraio alla Fortezza Da Basso, finalmente si fermerà per presentare, in una sorta di 'anteprima' dell'Anteprima, alcuni dei prodotti che saranno in degustazione domenica alla Fortezza.



Domani, venerdì 10 febbraio, dalle 18 alle 21, l'ape infatti stazionerà e si aprirà al pubblico in Piazza Santo Spirito per offrire ai fiorentini un aperitivo speciale a base di Chianti e fritto. Un'occasione speciale anche per regalare i coupon che daranno diritto ad uno sconto per chi domenica, dalle 16 alle 21, vorrà partecipare a 'Chianti Lovers', un appuntamento ormai consolidato e atteso dal grande pubblico.



“Quest'anno – spiega Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti – abbiamo deciso di fare una promozione avvalendoci anche di un mezzo particolare e allo stesso tempo tradizionale. Un modo innovativo per circolare fra le strade di Firenze ricordando ai fiorentini un appuntamento ormai entrato nel cuore della città. Domani sarà un antipasto di ciò che succederà alla Fortezza da Basso, una grande festa del vino aperta al pubblico da tre anni che possiamo senza dubbio considerare una vetrina irrinunciabile per la nostra denominazione e per le sue aziende che si presentano con i loro prodotti al grande pubblico.”