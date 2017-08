Light, Il Giardino di Marte: musica, cinema e aperitivi

Aperitivi, cene, concerti, dj set o spettacoli dal vivo. Il Light è aperto tutta l’estate dalle 17:00 alle 01:00.

Giovedì 17 agosto ore 21

Light & Music, una serata per rinfrescarsi nel verde del Giardino di Marte con musica di sottofondo.

Venerdì 18 agosto ore 21

Alla console del Light arriva la selezione musicale firmata Stefano Secci dj, in programma suoni che spaziano dal new soul al pop, funk, black music, house e musica elettronica.

Sabato 19 agosto ore 21

Domenica 20 agosto ore 21.30

Al Light va in scena il cinema gratuito sotto le stelle a cura del blog di cinema e letteratura “In fuga dalla bocciofila”. In programma “Gran Torino” di Clint Eastwood: Walt Kowalski ha perso la moglie e la presenza dei figli con le relative famiglie, al funerale non gli è di alcun conforto. Così come non gli è gradita l'insistenza con cui il giovane parroco cerca di convincerlo a confessarsi. Walt è un veterano della guerra in Corea e non sopporta di avere, nell'abitazione a fianco, una famiglia di asiatici di etnia Hmong. Le uniche sue passioni, oltre alla birra, sono il suo cane e un'auto modello Gran Torino che viene sottoposta a continua manutenzione. La sua vita cambia il giorno in cui il giovane vicino Thao, spinto dalla gang capeggiata dal cugino Spider, si introduce nel suo garage avendo come mira l'auto. Walt lo fa fuggire ma di lì a poco tempo assisterà a una violenta irruzione dei membri della gang con inatteso sconfinamento nella sua proprietà. In quell'occasione sottrarrà Thao alla violenza del branco ottenendo la riconoscenza della sua famiglia.

Lunedì 21 agosto 21

