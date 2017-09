Aperitheatre al "Poggione"

Aperitheatre presenta il suo prossimo evento del 9 Settembre, che si terrà presso il parco Dante Tacci (Poggione) a partire dalle ore 17:00.

L'organizzazione continua a perseguire il suo obbiettivo di supportare e valorizzare ogni forma d'arte, di offrire visibilità nel contesto sociale, e sopratutto di creare occasioni uniche per giovani artisti emergenti e non. Per questa particolare data l'associazione si pone un nuovo scopo di carattere benefico e sociale: tramite la collaborazione con "Festa Del Volontariato Sancascianese" creerà un evento unico nel suo genere la cui totalità dei ricavati sarà devoluta all'"Associazione Tumori Toscana Onlus" (ATT).



Nell'intento di creare un contesto di aggregazione sempre rinnovato, Aperitheatre propone ai suoi ospiti per il 9 Settembre prossimo: gli invitati di maggior rilievo saranno gli Aquarama, gruppo formatosi nel 2015, un viaggio musicale che parte da Firenze e conduce ad un panorama di suggestioni tropicali, combinando groove moderni ed essenziali con ritmi downtempo ispirati dalla musica black e Sudamericana, arricchiti da melodie e arrangiamenti dal sapore vintage e internazionale. Il loro album d'esordio è "Riva", uscito lo scorso 21 Aprile e accompagnato dal concerto che li ha visti affiancati ai La Femme, gruppo francese di fama internazionale.



La talentuosa band sarà accompagnata da Pisedjclub, Matti e Bambuseae, tre electronic performer del panorama fiorentino. La musica non sarà l'unica forma d'arte valorizzata: saranno esposte le opere della scultrice Annalisa Cestelli e i dipinti di Milk. Durante l'evento, sarà dedicato uno spazio al progetto MUDU, Assistenza e formazione per la salute della donna e del bambino in Cisgiordania” coordinato dal Comune di San Casciano Val di Pesa (FI) e da MEDU (Medici per i Diritti Umani onlus), approvato e finanziato con Delibera GRT n. 4934 25 novembre 2013. A presentare il progetto, ci saranno l'assessore agli accordi internazionali e gemellaggi, Chiara Molducci, e i medici MUDU con le loro testimonianze. Aperitheatre è lieta di invitare chiunque voglia sostenere e aderire al nostro progetto.



Aperitheatre Staff

