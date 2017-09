Incontri: "Sull’antica rotta dei viandanti"

Domenica 17 settembre (Firenze) Via dell’Erta Canina, sull’antica rotta dei viandanti. Percorso completamente guidato a doppia voce, con letture tratte da alcuni romanzi di Vasco Pratolini a cura degli attori di Ermes Teatro. I partecipanti saranno muniti di auricolari per migliore ascolto. Da non perdere.



Ritrovo ore 16,30 sul viale dei Colli all’ingresso della salita della chiesa di San Miniato dove sarà possibile anche parcheggiare la macchina, per poi attraversare la strada tutti insieme e dirigersi sull’Erta Canina che percorreremo in discesa.



Via dell’Erta Canina è uno degli angoli più pittoreschi della zona di Firenze. Si tratta di una strada a che conduce dalla porta San Miniato, quasi in riva d’Arno, sino al viale Galileo, quasi di fronte alla Basilica di San Miniato in Monte.



366 4475991 – 329 3075760

visiteguidate@associazionemarginalia.org

iniziative@associazionemarginalia.org -