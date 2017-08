Antica fiera di Lastra a Signa, la 236esima edizione

L'Anrica Fiera di Lastra a Signa viene inaugurata il 25 agosto con, dalle 19.30, un corteo contadino con coppia di buoi a festa, a cura del Gruppo Novecento, e dalle 20.30, la cena contadina organizzata in piazza del Comune dal CCN Lastra ShoppINg (prenotazioni al 388 4025237).

Venerdì 25 agosto, oltre al corteo e alla cena, è in calendario alle 18 l’inaugurazione della mostra “Arte e tradizione nella lavorazione della pietra serena a Lastra a Signa”, allestita all’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio e resa possibile dalla collaborazione con le aziende locali Frosini Pietre e Si-Ma di Pucci Alessandro e Paolo. L'esposizione, a ingresso libero, è visitabile fino al 27 agosto, il venerdì e il sabato dalle 18 alle 23, domenica dalle 10 alle 20. A conclusione della giornata, spazio alla musica con il concerto dei Fratelli Marelli Turboswing, che si terrà in piazza del Comune dalle 22.30.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Primo appuntamento di sabato 26 agosto con l'ottavo Trofeo Città di Lastra a Signa (partenza alle 14), la gara ciclistica regionale curata da A.S.D. Ciclistica Malmantile Gruppo Corse. A partire dalle 18, i mercatini alimentare e dell’artigianato animeranno via Alighieri e via XXIV Maggio, mentre in piazza Garibaldi sono previste dimostrazioni e laboratori, sia sulla lavorazione della pietra, a cura di Tullio Naldi e Alessandro Pucci, che di lavorazione del legno, in quest'ultimo caso organizzato dall’Associazione Fantulin e dedicato ai bambini. Numerose attività animeranno anche il giardino delle Mura dalle 19: in primo luogo la mostra del bestiame, con ovini, specie avicole e animali da aia e cortile, arricchita quest'anno da un'esposizione di trattori d'epoca; ma ci saranno anche “Ru-raglia”, l'animazione per bambini con gli asini a cura di Arci Asino, e gli spaventapasseri in mostra, a cura dell’Associazione Leo Alderighi. A partire dalle 21.30, per le strade del centro, sarà possibile assistere all’esibizione della Magicamboola Street Band.

Domenica 27 agosto a partire dalle 8 si svolgerà il Mercato della Fiera in via del Prato, mentre in piazza del Comune e piazza Garibaldi saranno presenti il mercato del piccolo antiquariato, collezionismo e vintage. All'interno del giardino delle Mura continuano la mostra del bestiame e dei trattori d'epoca, l'animazione per bambini e gli spaventapasseri in mostra. Ultimi appuntamenti in centro storico, dalle 17 alle 19, con gli spettacoli di mangiafuoco e trampolieri, e, alle 18, con l’esibizione della Contrabbanda Street Band. L’Antica Fiera di Lastra si concluderà allo stadio comunale dalle 21: durante la serata, animata da Alessandro Masti, sono in programma le esibizioni di danza a cura di Just dance Lastra a Signa ed Effedanza Empoli, seguite dalla tombola e dal tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio musicali.

Provvedimenti alla viabilità

L’accesso allo stadio sarà consentito solo a chi è munito di apposita contromarca, fino a un massimo di 2715 persone

In occasione dell’Antica Fiera di Lastra, che avrà luogo nel centro cittadino da venerdì 25 a domenica 27 agosto, saranno attuate alcune norme specifiche per la sicurezza. In dettaglio, seguendo le direttive emanate dopo i fatti di Piazza San Carlo a Torino, l'ingresso allo stadio per le iniziative di domenica (che partiranno dalle 21) sarà consentito solo a chi è munito di apposita contromarca, fino al raggiungimento della capienza massima, ossia 2715 persone.

Sarà possibile ottenere la contromarca di accesso, gratuita, recandosi direttamente all'ingresso dello stadio: la distribuzione inizierà alle 20.30 nei pressi dei cancelli. Il contrassegno dovrà essere conservato per permettere, in caso di uscita momentanea, di accedere nuovamente alla struttura. In conseguenza della modalità di accesso limitata, e per evitare inconvenienti, chi volesse partecipare alla tombola potrà acquistare le cartelle solo nell’area dedicata posta all'interno dello stadio. Sul posto, per tutta la serata, saranno presenti gli agenti della Polizia Municipale, che svolgeranno attività di presidio e controllo, e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, de “La Racchetta” e della Misericordia di Lastra a Signa.

"L’Antica Fiera di Lastra è la manifestazione più importante della città e vogliamo che si svolga in un clima sereno – ha dichiarato il sindaco Angela Bagni. Per questo motivo, seguendo le direttive del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Firenze emanate dopo quanto accaduto a Torino, abbiamo stabilito di chiudere l’accesso allo stadio superate le 2715 persone. Questa è la capienza massima da rispettare per garantire un deflusso corretto in caso di bisogno. Chiediamo ai cittadini interessati di recarsi sul posto con buon anticipo, in modo da poter avere la propria contromarca e assistere agli spettacoli in tutta tranquillità, favorendo il prezioso lavoro di addetti, volontari e forze dell'ordine".