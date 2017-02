Torna la festa di San Valentino, anzi Anti San Valentino, più non convenzionale di sempre. Venerdì ore 21.30 allo Speakeasy Vanilla Club, in collaborazione con il team di Florence Buzz, il party per chi vuole divertirsi senza troppe romanticherie immerso in un ambiente in stile anni '20. Le coppie che non sopportano i menù a prezzo fisso, i single che odiano gli speed date, e gli amanti che non vogliono la solita cena segreta a due e che vogliono divertirsi troveranno nell' Anti San Valentino Party al Vanilla Club l'occasione giusta per rompere gli schemi e partecipare ad una serata esclusiva a numero chiuso. A Firenze si nasconde un locale Speakeasy senza insegna, il Vanilla Club. Appena varcato l'ingresso sembra di trovarsi in un locale anni '20. Mobili, pianoforte, bancone e sgabelli d'epoca ricercati con cura da Mariele, il proprietario. Qui le bretelle fanno da padrone, le piume sono sempre le benvenute e fanno da cornice al party non convenzionale di San Valentino. Il dress code della serata è "Anni 20 Noir", quindi i partecipanti potranno sbizzarrirsi con frange, piume e paillette, ma non è obbligatorio. Non ci sono regole, solo un invito, una parola segreta e la possibilità di assaggiare cocktail d'autore servite in tazze da tè, come d'obbligo nel periodo del proibizionismo. Per l'occasione ci sarà una sorpresa mistica nella stanza segreta del locale che solo pochi hanno visto a Firenze. Info in dettaglio: Location: Vanilla Club, Via dei Saponai 14/r, Firenze Prezzo: 15 euro con tessera annuale e un cocktail d'autore. Orario: Dalle 21:30 alle 24:00 Prenotazione obbligatoria solo su eventbrite a questo link: