Andrea Bocelli all'Odeon per l'anteprima del film sulla sua vita

Domenica 17 Settembre Andrea Bocelli sarà all’Odeon per presentare in anteprima mondiale il film dedicato alla sua vita: "La musica del silenzio". Insieme a lui saranno ospiti anche il regista Michael Radford e l’attrice Luisa Ranieri.

Il film prende spunto dall’autobiografia del tenore pubblicata in Italia da De Agostini, per la sua trasposizione cinematografica di Michael Radford – già regista de “Il Postino” e de “Il Mercante di Venezia” – ha voluto un cast internazionale con nomi del calibro di Antonio Banderas, Toby Sebastian e di Jordi Mollà oltre agli italiani Ennio Fantastichini e Luisa Ranieri. Lo stesso Bocelli ha partecipato con un piccolo cameo. Nella colonna sonora del film anche alcuni brani inediti che il tenore aveva composto da giovanissimo ma che non aveva mai pubblicato.

Biglietto online

Gallery