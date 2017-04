Il nuovo film con Catherine Deneuve in anteprima al cinema Spazio Uno

Per la regia di Martin Provost, che sarà presente alla proiezione, e con il talento di Catherine Deneuve, il film racconta l'incontro di due donne molto diverse, la rettitudine in persona Claire (Catherine Frot), un'ostetrica di 50 anni, e lo spirito libero Béatrice, l'anziana ex amante del padre defunto di Claire. Una riflessione sulla vita e sui sentimenti che si sviluppa nel tentativo di comunicazione tra due personalità opposte, ma accomunate dal bisogno di trovare un senso all'esistenza, in un momento particolare del loro percorso. "È una favola - afferma il regista, nella quale cerco di dire che ciascuno di noi ha il dovere di essere al tempo stesso un po' cicala e un po' formica. Claire e Béatrice sono radicalmente agli antipodi, ma poco a poco, questa opposizione diventa fonte di complementarità, di scambio reciproco, di saggezza." Una storia sull'importanza dei legami affettivi, la famiglia, la complicità e la solidarietà al femminile, la possibilità di cambiare in ogni momento della vita anche quando non si è più giovani. Il film, che uscirà l'11 maggio al cinema grazie a BIM distribuzione, verrà proiettato in anteprima, in occasione del festival Rendez-vous, nuovo cinema francese, il 6 aprile alle ore 21.15 al Cinema Spazio Uno di Firenze.