"Anima/te" allo Studio Bong

lo Studio Bong ospita la prima personale dell'artista partenopea Luisa Corcione. La sua produzione è varia e complessa: Luisa è Pittrice e Regista. I ritratti ad olio esposti prendono ispirazione da Ca/1000 e I Am Leto due spettacoli scritti da Enrico Manzo e diretti dal'artista.



AnimaTe un soffio di vento dove lo spirito vola libero e varca i confini del coraggio, un messaggio di speranza a chi perde con dignità.



Nella mostra sarà possibile vedere parti degli spettacoli in video.



In scena CA/1000 Noemi Francesca

In scena I AM Leto Gabriele Gigante, Gabriele Guerra, Gwendoline Munier, Federico Antonello, Emilana Bassolino, Emilio Marchese.