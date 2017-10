"Amor Volat Undique" al Museo Giuliano Ghelli

I Carmina Burana sono testi poetici contenuti in un importante manoscritto del XIII secolo proveniente da un convento Benedettino della Baviera. I contenuti spaziano dall’amore, al significato della vita, alla morale.



Sembra che gli autori siano stati clerici vaganti che usavano spostarsi tra le varie nascenti università europee. L’opera per lungo tempo rimase segretata.

Nel 1937 Carl Orff musicò parte dei canti – di fatto la musica originale non essendo stata mai trascritta non è arrivata a noi – ricreando quelle atmosfere medievali riconducibili al canto gregoriano che ne hanno determinato il successo mondiale.



Ispirandosi all’opera del maestro tedesco, Stefania Renieri in maniera creativa adatta la partitura per coro alla sola voce soprano. La selezione dei testi e la loro interpretazione da parte di Filippo Frittelli si coniuga con il cantato ed il tappeto musicale in un continuo guizzo di emozioni e rimandi.



I versi dei Carmina Burana prendono forma nelle parole di tanti frati, con tante sfumature e caratteri diversi. Ubriaconi, moralisti, assonnati, arrabbiati, grazie al dialogo scenico dei due interpreti, si presentano al pubblico in una pienezza di significati, dando corpo e voce a quella che rimane oltreché la testimonianza di un'epoca, fra le più buie del nostro passato, un grande inno alla libertà dell'uomo.