"Ammazziamo la socera" al Teatro del Borgo

Eccoci arrivati al terzo appuntamento de "I Venerdì del Borgo" - Rassegna di Commedia Brillante L'associazione culturale "Senzarete" presenta la compagnia teatrale "Gli Extrafondenti" in "Ammazziamo la socera" (soggetto e regia di Marco Gelli). Tre fratelli sposano tre sorelle un po' avanti con gli anni... Ma la suocera, insopportabilmente dispotica, ne condiziona il matrimonio. Non resta che ucciderla! Il diavolo, che di solito fa le pentole e non i coperchi, questa volta ci mette lo zampino complicando notevolmente le cose... Lo spettacolo è arricchito dai canti e dalle musiche de "Glieziandio". Prenotazione consigliata. Invia una e-mail a prenotazioni@teatrodelborgo.it o un sms al 320 0371496 o 338 3533674