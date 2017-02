"Amleto in salsa piccante" al Teatro del Borgo

Eccoci arrivati al terzo appuntamento de "I Venerdì del Borgo" - Rassegna di Commedia brillante. La compagnia teatrale "ArgentoVivo", sulle scene ormai da diversi anni e che vanta un repertorio ricco e vario, proporrà il suo ultimo lavoro, la commedia divertente "Amleto in salsa piccante", per la regia di Enrico Melosi. Shakespeare ci racconta delle vicissitudini del principe Amleto nel Castello di Elsinore... domandate invece al geniale chef del castello, Froggy, e a tutta la brigata di cucina! Loro sì che vi racconteranno come sono andati veramente i fatti! Commedia da non perdere: divertente, entusiasmante, dissacrante e nello stesso tempo raffinata ed intrigante! Prenotazione consigliata! Invia una e-mail a prenotazioni@teatrodelborgo.it o un sms al 320 0371496 o 338 3533674