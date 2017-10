Impact Hub, l'evento "Altre forme di vita" tra conferenze e musica

Tre giorni di proposte e attività rivolte a chi ama sperimentare e immaginare nuovi modi di fare le cose, a ogni età. Tre giorni di seminari e workshop dedicati ai temi dell’innovazione sociale, con laboratori per bambini e ragazzi che vogliono immergersi nel mondo delle tecnologie digitali, oltre a circo, sport e divertimento all'aria aperta, con street food, mercatino e musica. Il tutto a ingresso libero e gratuito.

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre va in scena "Altre forme di vita", iniziativa ideata da LAMA per il suo decimo anniversario di attività, e realizzata in collaborazione con Impact Hub Firenze, BUH! Circolo Culturale Urbano e La Scena Muta, con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, il sostegno del gruppo CFT, promossa dal Comune di Firenze e inserita nel cartellone dell'Estate Fiorentina.

A ospitarla saranno gli spazi del coworking Impact Hub Firenze, in via Panciatichi 16, vicino alla stazione ferroviaria di Rifredi. "Altre forme di vita" vuol essere anche questo: un invito a tutti i cittadini e agli abitanti del quartiere a venire a conoscere uno spazio normalmente chiuso al pubblico, dove ogni giorno lavorano centinaia di persone interessate ai temi dell’innovazione e dell’impatto sociale e che punta ad essere, grazie alla sua community, un luogo propulsivo per il territorio e un esempio concreto di rigenerazione urbana.

Venerdì, sabato e domenica ci sarà anche il mercato “Creative Factory”, promosso dall’associazione Heyart e dedicato alle autoproduzioni di 21 giovani artigiani che esporranno accessori uomo/donna, home decor, design for kids, bijoux in un’area animata anche dalle attività di circo di strada, giochi e sport per ragazzi.

E non mancherà nemmeno lo spazio per l'intrattenimento, con le serate di venerdì e sabato che saranno a tutto divertimento, con i musicisti de La Scena Muta. Ogni giorno la faranno da protagonista anche le bancarelle di street food che trasformeranno lo spazio di Impact Hub in una vera e propria piazza, aperta a tutti.

I partner

Lama è nata nel dicembre del 2006 dall’idea di tre giovani economisti dello sviluppo: oggi conta 12 soci e 5 collaboratori, tutti under 40, una presenza a livello nazionale ed europeo, un gruppo composto anche da 3 società partecipate fra cui Impact Hub Firenze – coworking per l’innovazione sociale, L3 – servizi di internazionalizzazione verso la Cina, Namaqua – comunicazione, sviluppo app e innovazione digitale.

Lama ha aperto Impact Hub Firenze nel 2014 con l’obiettivo non solo di creare un coworking, ma anche di facilitare le connessioni e le collaborazioni tra le persone. “I professionisti che prendono in affitto scrivanie e uffici a Impact Hub – afferma Andrea Rapisardi, presidente di Lama – trovano non solo spazi, ma anche tante occasioni di scambio e conoscenza, perché è dall’ibridazione delle competenze che possono nascere apprendimento e innovazione”.

Il luogo

Circa 1000mq di superficie, oltre 200 membri iscritti, uno spazio conferenze, sale riunioni, collegamento diretto con la rete mondiale Impact Hub (network di oltre 100 spazi nel mondo) e, dallo scorso febbraio, anche un circolo culturale associato ARCI (circolo culturale urbano BUH!) che si occupa di intrattenimento serale con musica e appuntamenti culturali. Impact Hub Firenze non è solo uno spazio di lavoro condiviso, ma anche una piattaforma di relazioni e di innovazione sociale, un luogo di vita e socialità.

Il programma

Venerdì 6 ottobre

15:00 - 18:30

Workshop

ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Come sfruttare i meccanismi di collaborazione tra pari e disintermediazione tipici delle piattaforme digitali per potenziare la ownership, la governance democratica e la redistribuzione del valore, in quanto punti di forza del modello cooperativo e di una società più inclusiva ed equa? Una domanda complessa che avrà necessariamente bisogno di risposte complesse.

Interventi di:

Mauro Lombardi, Università degli Studi di Firenze Roberto Negrini, Presidente Legacoop Toscana Ivana Pais, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Pierluigi Stefanini, Presidente ASviS Pietro Polsinelli, Founder Open Lab Games

19:00 - 24:00

Intrattenimento

SOUNDS GOOD

Street food e musica negli spazi esterni.

Il programma di intrattenimento è organizzato in collaborazione con BUH! Circolo Culturale Urbano.

Come si svolge:

Lavoro ai tavoli (partecipanti suddivisi in gruppi) per discutere degli spunti offerti dai relatori. Il workshop è organizzato in collaborazione con Legacoop Toscana e con il progetto europeo OpenMaker - Horizon 2020 Saluti di Dario Nardella, Sindaco di Firenze (da confermare)

19:30

APERITIVO E DJSET CON DJCALZINO

Dal Funk alla Disco, passando per beat, R’n’R e Twist. A Calzino piace stupire mescolando famosi pezzi “pop” con b-side della Italo disco più oscura che fanno saltellare tutti.

Sabato 7 ottobre

9:30 - 13:30

Seminario

FINANZA PER LO SVILUPPO, TRA STATO INNOVATORE E AZIONE DEL PRIVATO

Questioni e domande sulla finanza pubblica e privata a sostegno dell’innovazione. Come si costruisce un ecosistema abilitante le imprese italiane? In che modo attiviamo le disponibilità private immobilizzate e ricostruiamo dinamiche di fiducia intergenerazionale evitando che la ricchezza accumulata dalle famiglie dal dopoguerra ai primi del 2000 non si trasformi in uno strumento di diseguaglianza sociale? Rappresentanti del settore bancario e finanziario ci aiutano ad arrivare al punto.

Interventi di:

Leonardo Cianchi, Presidente Gruppo CFT

Nazzareno Gabrielli, vice-DG Banca Popolare Etica

Marcello Minenna, dirigente responsabile dell’Ufficio Analisi

Quantitative e Innovazione Finanziaria di CONSOB, Membro del

Comitato Scientifico di Valutazione industriale di CGIL Nazionale

Edoardo Reviglio, Chief Economist presso Cassa Depositi e Prestiti

Alberto Prestopino, Responsabile Coordinamento Territoriale

Prodotti e Segmenti per Intesa San Paolo Toscana

Come si svolge:

Conferenza frontale. Il seminario è organizzato in collaborazione con CGIL Nazionale

9:30 - 18:30

Codesign jam

BEYOND UNEMPLOYMENT

Una design Jam che vedrà giovani, agenzie formative e soggetti rappresentanti vari contesti di apprendimento lavorare insieme per prototipare un modello di “certificazione delle soft skills”. Beyond Unemployment è un progetto contro la disoccupazione giovanile, promosso dalla Fondazione Bosch, che ha preso avvio ad Impact Hub Firenze lo scorso aprile. L’obiettivo è quello di facilitare i giovani nell’acquisizione delle cosiddette “Soft Skills” (competenze extra scolastico-universitarie che riguardano il problem solving, la capacità di stare in gruppo e saper collaborare) e che sempre più si rivelano fondamentali per stare bene nel mondo del lavoro. La design jam punta a rendere queste competenze più riconoscibili, strutturate e spendibili anche in termini occupazionali e di certificazione formale. La design jam è organizzata con il supporto di Fondazione Bosch

10:00 - 19:00

Laboratori

FORME ORME E SORPRESE

Circo, giochi e sport per ragazzi (e non solo). Open Day FabLab, porte aperte nell’officina digitale per imparare qualcosa di nuovo divertendosi. I laboratori sono organizzati in collaborazione con UISP e FabLab Firenze.

15:00 - 17:30

Seminario

ALTRE FORME DI WELFARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE, LA SALUTE È 4.0!

Il seminario Altre forme di Welfare si propone come un momento di approfondimento e di riflessione sull’impatto delle tecnologie digitali nel mondo della salute e del welfare. Guarderemo a ciò che il cittadino può fare per mantenersi in forma e in salute con le nuove tecnologie, a ciò che le aziende possono offrire ai lavoratori attraverso programmi di prevenzione e di corporate wellness, e a come anche nel mondo della sanità e dei servizi questi strumenti possono portare un cambio di paradigma e una maggiore sostenibilità. Vedremo infine come anche nel mondo delle assicurazioni questi strumenti stanno portando a un cambio di prospettiva, con importanti novità che già nei prossimi anni non tarderemo ad osservare.

Interventi di:

Filippo Aiello, Creative Technologist - Design Group Italia

Licia Bergonzoni, Responsabile Marketing - Unisalute

Alessandro Filippeschi, ricercatore - Scuola Superiore S. Anna -

Stefano Forti, Responsabile e-Health - Fondazione Bruno Kessler

Laboratorio Intelligent Automation Systems

Gaetano Sateriale - Coordinatore Piano Lavoro, CGIL

Come si svolge:

Interventi dei relatori coordinati dal moderatore

Il seminario è organizzato in collaborazione con GreenApes

19:00 - 24:00

Intrattenimento

SOUNDS GOOD

Cibo, musica e altre cose belle.

Potrete oziare negli spazi all’aperto, passeggiare tra le bancarelle di artisti e artigiani, godervi le prelibatezze dello street food. Il programma di intrattenimento è organizzato in collaborazione con BUH! Circolo Culturale Urbano, L’ Alveare Che Dice Sì, Associazione Heyart.

21:00

LA NUOVA PIPPOLESE IN CONCERTO

Mandolini, chitarre e ukulele accompagnano i canti della tradizione.

22:30

DJSET CON COQÒ DJ

World music, global bass, musica anni 50 e 60 in vinile, hip hop, reggae, una global fusion inconsueta per un viaggio di sola andata.

Domenica 8 ottobre

10:00 - 18:00

Laboratori

FORME ORME E SORPRESE

Circo, giochi e sport per ragazzi. Ci saranno i monocicli e i clown di Cirque En Piste a far divertire grandi e piccoli con tante coreografie ed equilibrismi. Con Coder Dojo, la palestra di codici per bambini, tutti potranno imparare i rudimenti della programmazione e diventare internauti consapevoli.

Con la Fondazione Meyer non mancheranno palloncini e altre idee divertenti.

I laboratori sono organizzati in collaborazione con Coder Dojo, Cirque En Piste, Fondazione Meyer, UISP e FabLab Firenze.

10:00 - 19:00

Intrattenimento

SOUNDS GOOD

Cibo, musica e altre cose belle. Potrete oziare negli spazi all’aperto, passeggiare tra le bancarelle di

artisti e artigiani, godervi le prelibatezze dello street food e un po’ di sana musica.

Il programma di intrattenimento è organizzato in collaborazione con BUH! Circolo Culturale Urbano, Orto Bioattivo e Associazione Heyart.