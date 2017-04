Obihall, l'appuntamento con Optical

La notte di sabato 15 aprile all'Obihall arriva Optical, un evento di illusioni ottiche e griglie percettive. In consolle uno tra i dj più amati del globo Len Faki, accompagnato dai fiorentini Gabry Fasano e Wooden Crate.

L’optical art, nota anche come op art, è un movimento di arte astratta nato intorno agli anni sessanta. È un'arte essenzialmente grafica, che provoca illusioni ottiche. Gli artisti vogliono ottenere, attraverso linee collocate in griglie modulari e strutturali diverse, effetti che inducono uno stato di instabilità percettiva. In tal modo, essi stimolano il coinvolgimento dell'osservatore

