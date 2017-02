“All music long” con Maela Chiappini al Cafè 19.26

9 febbraio 2017 ore 20:30 al Cafè 19.26 Live music "All music long" con Maela Chiappini "Tutta la musica" è il titolo che dà il nome a questa serata. Un connubio di ritmi extraeuropei ed europei che hanno scandito il nostro vivere: Cesaria Evora, Michael Bublè, Francesco De Gregori, Edith Piaf, Franco Battiato, Elton John, Buena Vista Social Club...e così via. Vi aspetto, Maela Bistrot Cafè 19.26 - Via Giovan Battista Niccolini 30R, 50121 Firenze, 0552346296 info@cafe1926firenze.com, www.cafe1926firenze.com