Il 26 aprile sarà Alien Day: le informazioni per partecipare a Firenze

L'Alien Day torna il 26 aprile strizzando l'occhio al pianeta LV-426, base dei film della saga di ALIEN. Continua anche il conto alla rovescia per l'uscita del nuovo attesissimo capitolo dell'innovativa saga di ALIEN: il thriller fantascientifico ALIEN: COVENANT di Ridley Scott, che uscirà in Italia l'11 maggio, con anteprime il 10 maggio nei cinema dotati di impianto IMAX. I membri del cast di ALIEN: COVENANT si uniranno ai festeggiamenti per i fan che comprenderanno un evento live in streaming, un quiz interattivo, proiezioni in tutto il mondo, il lancio di tutti i nuovi prodotti, rivelazioni clamorose e altro ancora“

Le attività per i fan:

Evento Global One-Night Screening – In tutto il mondo ci saranno proiezioni del film originale di Ridley Scott ALIEN (1979).

In Italia, l’Alien Day sarà celebrato in 6 città: Roma (Cinema Adriano), Milano (Arcadia di Melzo), Firenze (The Space), Modena (Cinema Victoria), Torino (UCI) e Bari (UCI) e comprenderà la proiezione del primo Alien (1979), in versione rimasterizzata, seguita da un saluto e un’introduzione di Ridley Scott e da due lunghe scene in esclusiva del nuovo Alien: Covenant. In tutte le sale dove sarà celebrato l’Alien Day i fan potranno ricevere l’albo speciale di Alien edito da saldaPress. L’evento sarà live sul sito di Badtaste.it.

Per Firenze sono a disposizione 50 posti (25X2). Per prenotare i posti al Cinema The Space clicca qui.

ALIEN DAY l’evento live in streaming dai Fox Studios in Los Angeles: Inizio alle 10 a.m. PDT (8 ore in meno rispetto all’Italia) sui canali social di ALIEN e sull’hub, appena lanciato, ALIEN Universe (www.alienuniverse.co.uk); i fan potranno interagire con il cast con una sessione di Q&A, nonché visionare molti spezzoni girati dietro le quinte che illustreranno il making of di ALIEN: COVENANT. I fan dovranno restare sintonizzati per gli annunci dell’uscita di prodotti, edizioni limitate e interessanti sorprese che ci saranno nelle prossime settimane fino all’uscita cinematografica di ALIEN: COVENANT. E restate in attesa anche dell’annuncio che farà Madame Tussauds per l’ALIEN DAY, che svelerà altri dettagli sull’arrivo di una incredibile sorpresa per l’estate in una delle sue location storiche.

Ma le sorprese dell’ALIEN DAY non finiscono qui! Solo in occasione della “One-Night Screening”, acquistando un biglietto per una delle proiezioni di ALIEN (1979), si riceverà in regalo un codice per vedere Prometheus su Wuaki, la piattaforma digitale che permette di acquistare e noleggiare i propri film, le ultime novità e preordinare i film al cinema con un’eccezionale alta definizione e senza abbonamento.

Gli utenti potranno vedere il film dalla piattaforma, guardarlo su qualsiasi device o Smart TV in qualsiasi momento e iniziare a creare la propria library digitale, su Wuaki, di una delle franchise di fantascienza più apprezzate del grande schermo.

Tutti i film dell’intramontabile saga di ALIEN (Alien, Aliens, Alien 3, Alien La Clonazione) sono disponibili negli store digitali (iTunes, Google Play, Chili TV, Playstation Network, Xbox Video, TIMVison e Wuaki), in DVD e Blu-ray e, per i più appassionati, in due imperdibili cofanetti, ALIEN QUADRILOGY e ALIEN ANTHOLOGY PREMIUM, che permettono allo spettatore di immergersi nelle atmosfere cupe e claustrofobiche dello spazio di Alien grazie a moltissimi contenuti speciali, filmati esclusivi, scene tagliate e interviste al cast.

Per maggiori informazioni sulle attività dell’ALIEN DAY, consultate www.alienuniverse.co.uk. I fan possono anche unirsi alle conversazioni sull’evento con l’hastag #ALIENDAY su Twitter, Instagram, e Facebook.

SULL’USCITA DI ALIEN: COVENANT (11 maggio 2017)

Ridley Scott torna nell’universo da lui stesso creato, con ALIEN: COVENANT, il nuovo capitolo del rivoluzionario franchise di ALIEN. L’equipaggio della nave colonizzatrice Covenant, diretta verso un remoto pianeta sul lato più lontano della galassia, arriva a quello che pensano essere un paradiso inesplorato, ma che in realtà si rivelerà essere un mondo pericoloso e oscuro. Quando scopriranno una minaccia oltre ogni immaginazione, dovranno tentare una fuga ai limiti dell’impossibile.

Regista: Ridley Scott

Con: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England, Benjamin Rigby